انتشار واسع لكليب عرين الأسود ..أقمار نابلس

انتشر بشكل واسع في الأيام الأخيرة بين الشباب والمواطنين في الضفة الغربية كليب إنشادي لعرين الأسود.

ويحمل الكلب اسم "عرين الأسود أقمار نابلس.. عبود صبح إبراهيم النابلسي"، ومن أداء فرقة أجناد للفن الإسلامي.

وتتضمن الأنشودة كلمات كررها الشهيد إبراهيم النابلسي :" احنا رجال الضيف احنا رجاله.. وبواردينا ترخص كرماله"، "شوف شوف نعلنها على المكشوف.. للضيف لبينا".

ويمجد العمل الإنشادي بطولة المقاومين في أحياء وحارات نابلس كالياسمينة وراس العين.

وحظي العمل الفني باهتمام كبير وبات يردد في شوارع الضفة الغربية وداخل سيارات المواطنين ومناسباتهم.

وأظهر تسجيل مصور شاب فلسطيني يتحدى جنود الاحتلال أمام برج عسكري في بيت لحم، بعد أوقف سيارته وفتح أبوابها وأطلق أنشودة عــريــن الأســود عبر مكبرات الصوت.

وعرين الأسود مجموعة من المقاومين في مدينة نابلس، تشكلت قبل بضعة أشهر للتصدي لاعتداءات الاحتلال واقتحاماته المتكررة للمدينة.

وطورت المجموعة من عملها المقاوم بتنفيذ عمليات نوعية استهدفت خلالها حواجز ومواقع ومستوطنات الاحتلال الجاثمة على أراضي نابلس.

وتناغم ظهور مجموعة عرين الأسود كشبان في مقتبل العمر وبزي موحد وباللون الأسود وعنفوان فكرهم المقاوم، وغطت فوهات بنادقهم قطع من القماش الأحمر لتؤكد أن لا رصاصة ستطلق هدرا.

وقد أدت عمليات عرين الأسود لمقتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال والمستوطنين، بينما استشهد عدد من مقاتليها مثل ابراهيم النابلسي وعبد الرحمن صبح وسائد الكوني ومحمد الدخيل وأشرف مبسلط وأدهم مبروكة ومحمد العزيزي.

وإلى جانب ملاحقتهم من الاحتلال، اعتقلت أجهزة أمن السلطة المطارد وابن مجموعة عرين الأسود مصعب اشتيه الأمر الذي أثار غضباً واسعاً في صفوف المواطنين.