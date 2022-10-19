سفير اليمن بدمشق للرسالة: حماس رأس المقاومة وزيارتها تعزز وحدة الأمة

وصف السفير اليمني لدى دمشق نايف القانص، حركة حماس بأنها "رأس حربة المقاومة الفلسطينية"، قائلا: "زيارة وفد حماس للعاصمة السورية لن تلقى بظلالها على وحدة المحور بحسب، بل على وحدة الأمة برمتها".

وأضاف القانص في تصريحات خاصة بـ"الرسالة نت" أنّ هذه الزيارة تعبر عن مرحلة جديدة، تعكس فيها وحدة شعوب الأمة تجاه قضيتها المركزية.

وذكر أنّ دور حماس الفاعل في الداخل، ترك قناعة لدى القيادة السورية وتحديدا الرئيس بشار الأسد، بضرورة استقبال الفصائل والقوى، خصوصا بعد لقاءات الجزائر التي جمعت القوى الفلسطينية.

وعدّ القانص، لقاء الرئيس السوري مع قيادة حماس رسالة واضحة نؤكد دورها الكبير الذي لا ينكره أحد في المقاومة والدفاع عن القضية الفلسطينية، "وسيف القدس شاهدة على قوة ووحدة المقاومة وأدائها".

وزار اليوم وفد من قيادة حركة حماس، العاصمة السورية دمشق، وعقد الوفد برئاسة الدكتور خليل الحية رئيس مكتب العلاقات العربية في الحركة لقاء مع الرئيس السوري بشار الأسد، في زيارة هي الأولى منذ 11 عاما تقريبا.

