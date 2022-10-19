بالفيديو: فشل أمني ذريع.. البطل عدي التميمي يضرب من جديد ويرتقي شهيدا

استشهد البطل الفلسطيني، عدي التميمي مساء الأربعاء بعد تنفيذه عملية إطلاق نار استهدفت جنود الاحتلال المتمركزين على مدخل مستوطنة "معاليه أدوميم" المقامة على أراضي القدس المحتلة.

وقبل استشهاده برصاص الاحتلال تمكن التميمي من إطلاق النار على الجنود وإصابة أحدهم بجراح.

وتركت قوات الاحتلال عدي التميمي ينزف في المكان دون السماح لطواقم الإسعاف التي كانت في المنقطة بإنقاذه.

وشهدت المنطقة استنفاراً لقوات الاحتلال خشية من وجود مساعدين لمنفذي العملية الفدائية.

ونفذ التميمي عملية بطولية مصورة، استهدفت جنود الاحتلال على حاجز شعفاط بتاريخ 8/10/2022، أدت إلى مقتل مجندة وإصابة أخر بجراح خطيرة.

ومنذ ذلك الوقت تحاصر قوات الاحتلال مخيم شعفاط بحثًا عنه، إلا أن عدي طاردهم مساء اليوم ونفذ عملية إطلاق النار قبل أن يرتقي شهيدًا.

ووصف جيش الاحتلال ما فعله التميمي بالفشل الذريع حيث ارتقى في مكان، بعيدًا عن المنطقة التي تنتشر بها القوات "الإسرائيلية" بحثًا عنه.

هذا الذي حُلقت لأجله الرؤوس.. الشاباك "الإسرائيلي" يصف ما فعله عـ ـدي التميمي بالفشل الذريع لهم، بعد تنفيذه إطلاق نـ ار مرة ثانية وارتقاءه بمكان يبعد عن منطقة البحث عنه. Posted by ‎فلسطين‎ on Wednesday, October 19, 2022

وتعتبر مستوطنة "معاليه أدوميم" واحدة من كبرى المستوطنات (الإسرائيلية) بالضفة الغربية، وأكثرها توسعا منذ إقامتها على أراضي قرية أبو ديس شرق مدينة القدس المحتلة في العام 1975.

ووصل عدد سكان المستوطنة إلى 40 ألفا، يستوطنون أرضا مساحتها 30 ألف دونم (30 كيلو متر مربع).

وفي السنوات الأخيرة، صدرت الكثير من الدعوات من قبل قادة المستوطنين، لضم هذه المستوطنة إلى دولة الاحتلال، في أي تسوية مستقبلية مع السلطة.

واتخذت الحكومات (الإسرائيلية) في السنوات الأخيرة الكثير من الخطوات الهادفة إلى تقوية الصلة بين معاليه أدوميم ومدينة القدس من حيث الأداء والتواصل الجغرافي.

وسبق أن صادقت ما تسمى بسلطة التنظيم والبناء على خرائط هيكلية لبناء الأحياء السكنية في منطقة E1 ، الموجودة في منطقة نفوذ معاليه أدوميم وتطل على حدود بلدية القدس.