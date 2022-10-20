وصية الشهيد المقدسي عدي التميمي

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي رسالة نصية كتبها الشهيد البطل عدي التميمي، بعد تنفيذه عملية حاجز شعفاط أسفرت عن مقتل مجندة (إسرائيلية) وإصابة آخر بجراح خطرة.

وجاء في كلمات الوصية: "أنا المطارد عدي التميمي من مخيم الشهداء شعفاط.. عمليتي في حاجز شعفاط كانت نقطة في بحر النضال الهادر".

وأضاف: "أعلم أنني ساستشهد عاجلاً أم آجلاً، وأعلم أنني لم أحرر فلسطين بالعملية، ولكن نفذتها، واضعًا هدفًا أساسيًا أن ثمرة العملية مئات من الشباب ليحملوا البندقية من بعدي".

واستشهد، مساء أمس، الفدائي المطارد عدي التميمي (22 عاماً) منفذ عملية حاجز شعفاط الفدائية، بعد تنفيذه عملية بطولية أخرى على مدخل مستوطنة "معالي أدوميم" شرق القدس المحتلة.

وجاءت العملية البطولية الثانية للفدائي للتميمي بعد 12 يوماً من عمليته الأولى على حاجز شعفاط، التي نفذها من نقطة صفر وأدت لمقتل مجندة وإصابة آخر بجراح خطرة.



