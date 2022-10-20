الاحتلال يواصل تشديداته على مدينة نابلس

تواصل قوات الاحتلال، تشديد إجراءاتها وحصارها العسكري لمدينة نابلس، لليوم العاشر على التوالي.

وقمعت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، مسيرة لكسر الحصار على مدخل بلدة دير شرف غرب نابلس، اندلعت على إثرها مواجهات.

واستهدفت قوات المشاركين في المسيرة بقنابل الصوت والغاز السام، حيث حاول الشبان إزالة السواتر الترابية بواسطة المعاول والمجارف.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 19مواطنا خلال مواجهات في دير شرف بنابلس، إصابتان بقنابل الغاز نقلتا إلى المستشفى، و17 إصابة بالاختناق.

وفي إمعان انتهاكاتها ضد المدينة، دمرت قوات الاحتلال اليوم، مضخة مياه تغذي أربعة قرى جنوب نابلس، وهي بورين، ومادما، وعصيرة القبلية، وعوريف، ما أدى إلى انقطاع المياه عن أكثر من 20 ألف مواطن.

وكانت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة نابلس، قد أطلقت الثلاثاء الماضي، نداءً إلى أبناء الشعب الفلسطيني كافة في الضفة الغربية والداخل الفلسطيني المحتل، لإطلاق حملة واسعة لكسر حصار الاحتلال على نابلس والمستمر منذ 10 أيام.

ودعت اللجنة لتسيير حافلات من أنحاء الضفة والداخل نحو نابلس لإجبار الاحتلال على إزالة الحواجز ورفع القيود عن المحافظة.

وشهدت نابلس تضامنًا شعبيا واسعا مع مجموعات عرين الأسود، قبل أيام، حيث لبت لندائها مع باقي مناطق الضفة، بالخروج بمسيرات واندلاع مواجهات واشتباكات مع قوات الاحتلال.