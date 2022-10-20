مقاومة الضفة.. حاضنة شعبية تسندها وفشل للاحتلال في وقف تصاعدها

أكد مختصون على أن الضفة الغربية تشهد حاضنة شعبية للمقاومة وتوحدا خلف خيارها، مما يربك حسابات الاحتلال ويفشل منظومته في محاولة الحد من تصاعدها.

وقال الكاتب والمحلل السياسي محمد القيق إن مشهد الحاضنة الشعبية والتوحد خلف خيار المقاومة يُربك حسابات الاحتلال، لذلك يحاول الاحتلال استهدافها.

وأكد القيق على أن الشعب الفلسطيني يشكل حاضنة مهمة للمقاومة في الضفة التي تشهد توسعا وتصاعدا ضد المحتل.

وأضاف أن "الاحتلال كان يسعى لردع المقاومة والفلسطينيين، ولكن ما حدث عكس ذلك تماماً".

وأشار إلى أن الشهيد عدي التميمي كان مطاردا من جميع أجهزة الاحتلال الإسرائيلي، حيث كان الاحتلال يسعى دومًا لاعتقاله واغتياله



ولفت إلى أن "سيف القدس" استطاعت توحيد الشعب الفلسطيني في كل مكان، ليتمكن بإرادته وعزيمته من استعادة حقوقه وكرامته.

فشل الاحتلال

وأكد المختص في الشأن الصهيوني عماد أبو عواد على أن الاحتلال فشل في محاولة الحد من تصاعد المقاومة في الضفة الغربية.

وقال أبو عواد إن الحالة اليوم في الضفة متشابكة ومتوحدة خلف خيار المقاومة.

وأضاف أن منظومة الاحتلال الإسرائيلي تعيش حالة من الفشل الكبير.

واعتبر أن الشعب الفلسطيني أصبح أكثر حافزية في مواجهة المحتل، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد حالة من رفع وتيرة المقاومة مع الاحتلال.