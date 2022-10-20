قالت شبكة "بي بي سي"، إن المحتالة العالمية روجا إغناتوفا، التي تعرف بأنها "ملكة العملة المشفرة المختفية"، نجحت في اختراق اجتماع لشرطة "اليوربول" (وكالة تطبيق القانون الأوربية).

وبحسب ما ذكرت "بي بي سي" في تحقيق لها، فإن إغناتوفا (42 عاما)، وهي ألمانية من أصول بلغارية، توصلت إلى محاضر اجتماع لشرطة "اليوروبول"، وتم الكشف عن ذلك من خلال تسريب وثائق الشرطة إلى بودكاست يحمل اسم "ملكة العملة المشفرة المختفية" ويقدّمه فرانك شنايدر، وهو عميل سابق ومستشار موثوق لدى إغناتوفا.

وينكر شنايدر سعيه للحصول على الوثائق، التي يقول إنها سُرّبت إليه عبر شريحة ذاكرة (يو إس بي) من جانب إغناتوفا.

زعم شنايدر أن البيانات الوصفية المتضمنة في الملفات تشير إلى أن إغناتوفا حصلت على المعلومات عبر اتصالاتها الخاصة في بلغاريا.

ويواجه شنايدر الآن عملية ترحيل إلى الولايات المتحدة على خلفية الدور المنسوب إليه في عملية الاحتيال المعروفة باسم "وان كوين".

وتعد إغناتوفا واحدة من أخطر 10 مطلوبين لمكتب التحقيق الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي"، وهي مؤسسة للعملة الرقمية "ون كوين".

وتتهم إغناتوفا بالاحتيال بمبالغ وصلت إلى 4 مليارات دولار، قبل أن تختفي كليا عن الأنظار.

وكان آخر ظهور لإغناتوفا في اليونان بتاريخ 25 تشرين أول/ أكتوبر من العام 2017.

أما بخصوص الاجتماع الذي حصلت إغناتوفا على تفاصيله، فإنه عقد في لاهاي بتاريخ 15 آذار/ مارس 2017، وحضره مشاركون عبر الأقمار الصناعية، من بينهم عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي، ومن وزارة العدل الأمريكية، ومن مكتب المدعي العام في نيويورك.

المصدر: عربي21