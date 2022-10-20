بالفيديو: خيمة عزاء بغزة للشهيد البطل عدي التميمي

أقامت الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية بغزة مساء الخميس خيمة عزاء للشهيد المقدسي عدي التميمي، والذي ارتقى أمس الأربعاء بعد تنفيذه عملية بطولية شرقي القدس.

وشارك المئات في الخيمة التي أقيمت في ساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة، إكرامًا لروح البطل.

كما شارك في الخيمة العديد من قادة الفصائل والشخصيات الاعتبارية ووجهاء ومخاتير.

من جانبه، أكد علي العامودي، رئيس الدائرة الإعلامية بحركة حماس، أن شعبنا اليوم يرسل من خلال خيمة العزاء رسالة عز وإكبار لروح الشهيد عدي؛ حيث شكّل نموذجًا يحتذى به لأبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده.

ووجه العامودي التحية لعائلة الشهيد التميمي، ولكل أبناء شعبنا وشهدائنا في الضفة المحتلة.

وقال إنهم "يسطرون اليوم أروع ملاحم البطولة والفداء، ويضربون أروع الأمثلة في الثورة ومواجهة الاحتلال ثأرًا للأقصى والمقدسات".

بدوره، أكد خضر حبيب عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، أن الشهيد الفدائي عد التميمي، أيقونة من أيقونات جهاد شعبنا الفلسطيني.

وقال حبيب، خلال كلمة له في بيت العزاء، "نعاهد الله ثم نعاهد أبناء شعبنا أن نمضي على درب الشهداء".

وبين أن المقاومة في الضفة المحتلة في تصاعد وتضرب العدو مرة تلو المرة.

من جانبه قال لؤي القريوتي، إن "المقاوم الفلسطيني في الضفة الغربية يربك الاحتلال الصهيوني ومنظومته".

وشدد القريوتي على أن الاحتلال الصهيوني لا يفهم إلا لغة المقاومة والجهاد، موضحًا أن الشباب الثائر قادر على ضرب المحتل وتغير المعادلات في الضفة المحتلة.