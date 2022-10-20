عُمان تلحق خسائر فادحة بشركات الطيران (الإسرائيلية)

أعلنت شركة الطيران "الإسرائيلية"- أوركيع عن إلغاء رحلاتها الجوية إلى الهند، بسبب استمرار رفض سلطنة عمان السماح لطيران الاحتلال المرور في أجوائها، بعد حصول تل أبيب على موافقة الرياض بشأن مرور الطائرات فوق أجوائها.

وكبّد الرفض العماني المستمر، شركة الطيران "الإسرائيلية" خسائر فادحة بعد إلغاء رحلاتها وإعادة الأموال للإسرائيليين الذين قاموا بحجز رحلاتهم بعد موافقة الرياض على استخدام الشركة لأجوائها إلى الهند.

وبعد أن انتظرت جميع شركات الطيران التابعة لدولة الاحتلال، منذ سنوات أن تسمح السعودية لطائراتها بالتحليق في مجالها الجوي، فقد جاءت الموافقة أخيرا بعد اتصالات بين الرياض وتل أبيب بواسطة واشنطن، لكن الجهود تعطلت في لحظاتها الأخيرة بعد ظهور عائق جديد غير متوقع تمثل في رفض سلطنة عمان للطائرات الإسرائيلية بالتحليق في أجوائها، مما يفقد الخطوة السعودية أي معنى لها على أرض الواقع.