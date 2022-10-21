نهاية غير طبيعية لمواجهة شباب خانيونس والزعيم وخيبة أمل للشجاعية

اضطر الحكم عاهد المصري لإنهاء مباراة شباب خانيونس وضيفه شباب رفح نهاية غير طبيعية بسبب إصابة الحكم المساعد محمد السدودي في رأسه.

كانت النتيحة تشير لتقدم شباب رفح بنتيجة (3-2)، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب خانيونس في افتتاح منافسات الجولة السابعة من البطولة.

وينتظر اتحاد كرة القدم حسم مصير نتيجة المباراة كون المباراة لم تصل إلى النهاية الطبيعية.

وفي مباراة ثانية واصل الشجاعية خيبة النتائج السيئة بتعادل سلبي مع غزة الرياضي في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب اليرموك.

واستحوذ الشجاعية على مجريات المباراة بسيطرة سلبية كاملة دون الوصول لمرمى غزة الرياضي.

ورفع التعادل رصيد الشجاعية عند 11 نقطة وبقي في المركز الثالث، فيما رفع غزة الرياضي رصيده عند 5 نقاط في المركز التاسع.

دوري الدرجة الأولى

اكتفى خدمات الشاطئ بنقطة التعادل السلبي مع أهلي النصيرات ليبقى في المركز الرابع برصيد 12 نقطة، بينما رفع أهلي النصيرات رصيده إلى 10 نقاط وبقي في المركز الخامس

واحتكم المجمع الإسلامي مع خدمات البريج للتعادل السلبي الذي رفع الأول إلى 5 نقاط في المركز التاسع، بينما رفع البريج رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثالث.

دوري الدرجة الثانية

حقق الرضوان فوزًا كبيرًا على اليرموك (5-2)، ليرفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الاول "مؤقتاً"، فيما تجمد رصيد اليرموك عند 7 نقاط في المركز الرابع.

وفي فرع الوسطى والجنوب انتصر شباب معن على القادسية (3-2)، ليرفع الفائز رصيده إلى 12 نقطة في الصدارة "مؤقتا"، وتجمد رصيد القادسية عند نقطة واحدة في المركز الأخير.