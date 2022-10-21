حماس تنعى والد المعتقل السياسي في سجون السلطة منذر إسماعيل

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الحاج رحيب إسماعيل والد المعتقل السياسي لدى أجهزة السلطة في سجن بيتونيا منذر رحيب والمعتقل منذ 140 يوما.

وأكدت الحركة في تصريح صحفي، الجمعة، أنه لا يمكن القبول باستمرار معاناة المعتقلين السياسيين واضطرارهم للإضراب عن الطعام منذ نحو شهر، طلبا للعدالة، ومعاناة ذويهم الذين يحتجون على غياب العدالة واعتقال أبنائهم ظلما.

وطالبت السلطة بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، والتوقف عن ارتكاب جريمة الاعتقال السياسي، التي تقدم خدمة مجانية للاحتلال الصهيوني، وتمثل طعنة في ظهر شعبنا الذي يخوض أعظم الملاحم لحماية القدس والمسجد الأقصى.