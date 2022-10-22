استشهاد شاب برصاص الاحتلال قرب قلقيلية

أعنت وزارة الصحة، السبت، عن استشهاد الشاب رابي عرفة رابي (32 عاما) متأثراً بجراحة الحرجة، إثر إصابته برصاصة في الرأس أطلقها عليه جنود الاحتلال عند حاجز 109 بقلقيلية.

وفي وقت سابق ، قالت الصحة في بيان مقتضب: "إن شابا مصابا برصاص في الرأس وصل إلى مستشفى درويش نزال الحكومي بقلقيلية، ووصفت حالته بالحرجة جدا".

وأضافت أن "مرافقي الشاب المصاب أفادوا بأن قوات الاحتلال أطلقت النار عليه عند الحاجز العسكري المعروف باسم 109، قرب بلدة النبي الياس، جنوب شرق قلقيلية".

وكانت مواقع للمستوطنين ادعت أنه كان هناك محاولة دهس في المكان وإصابة لشخص لم تحدد هويته.

فيما ذكرت مصادر أن قوة من جيش الاحتلال أوقفت مركبة فلسطينية لتفتيشها وخلال ذلك حاول السائق الهرب وداس أقدام أحد الجنود الذي أصيب بجروح طفيفة، حيث تم إطلاق النار تجاه المركبة.

وباستشهاد الشاب رابي في قلقيلية ترتفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 176 شهيداً (125 في الضفة الغربية و51 في قطاع غزة)، بينهم 41 طفلاً.