كم سيبلغ عدد سكان العالم مع نهاية 2022؟، أفادت الأمم المتحدة بأن عدد سكان العالم سيتجاوز عتبة 8 مليارات نسمة يوم 15 نوفمبر 2022، مشيرةً إلى أنه قد يصل 10 مليارات في عام 2050. ومع ذلك، فإن النمو السكاني يتباطأ من عام إلى آخر على المستوى الدولي على الرغم من أن نسب الخصوبة والولادات متباينة بحسب المناطق.

بعد أن كان عدد سكان العالم عام 1800 ملياراً واحدا فقط، أعلنت الأمم المتحدة في تقرير صادر عن المعهد الوطني للدراسات الديموغرافية أن "البشرية ستتخطى حاجز الـ8 مليارات في 15 نوفمبر"، مع كل ما يمثله ذلك من مشاكل مستقبلية ولا سيما حول القضايا البيئية.

عدد سكان العالم مع نهاية 2022

ويوضح الخبير الديموغرافي الفرنسي جيل بيزون أن "التوقعات حقيقية نسبياً حتى عام 2050 لأن غالبية الأشخاص الذين سيعيشون وسينجبون قد ولدوا بالفعل".

وستلعب الخصوبة دوراً في التدهور الديموغرافي المتوقع من نهاية القرن الحادي والعشرين. قبل خمسين عاماً، كان يولد في المتوسط خمسة أطفال لكل امرأة، أما الآن فيولد فقط 2.3 لكل امرأة وسيستمر الاتجاه في الانخفاض خلال العقود المقبلة.

فضلا عن ذلك فإن متوسطات نسب الولادات متناقضة حسب المناطق في العالم. يقول بيزون إن "ثلثي البشر يعيشون في مناطق يقل فيها المتوسط عن 2.1 طفل لكل امرأة"، كما هو الحال في أوروبا وأميركا وآسيا.

ووفق التقرير، فإن "أدنى معدل خصوبة هو في كوريا الجنوبية بواقع 0.9 طفل لكل امرأة، وأعلى معدل في النيجر حيث يبلغ 6.7 أطفال لكل امرأة".

وتظهر القارة الإفريقية وحدها نتائج معاكسة لبقية القارات وتشهد على الدوام ازدهاراً ديموغرافياً ومعدلات خصوبة وإنجاب عالية للغاية. وبينما تعد حالياً 1.4 مليار نسمة، فإنها ستبلغ وحدها في عام 2050 حوالي 2.5 مليار، أي 1 من كل 4 من سكان العالم سيكون إفريقياً، ثم 4 مليارات في عام 2100، أي أكثر من 1 من كل 3 من السكان.

وبحلول نهاية القرن الحادي والعشرين، سيبدأ معدل الوفيات في تجاوز معدل المواليد بسبب تباطؤ النمو السكاني في العالم، وستشكل شيخوخة السكان تحدي القرن القادم.