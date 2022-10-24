حملة شعبية لإعادة بناء منزل المطارد أبو رعد خازم في جنين

من المقرر أن تنطلق غدا الثلاثاء حملة شعبية لجمع التبرعات، واعادة بناء منزلي المناضل المطارد فتحي خازم "أبو رعد"، والد الشهيدين رعد منفذ عملية "تل أبيب"، وعبد الرحمن أحد مقاومي جنين.

وفي بيان صدر عن مؤسسات وفعاليات مخيم جنين واللجنة الوطنية لاعادة اعمار البيوت المهدومة، وجهت نداء إلى أبناء الشعب الفلسطيني دعته فيه، لتأدية واجبه الوطني لدعم هذه الأسرة، التي لازال الاحتلال يستهدفها منذ تنفيذ ابنها رعد عمليته النوعية، والتي على إثرها طارد والده، وما زال يستهدفه، واستشهد مؤخرًا ابنه عبدالرحمن خلال محاصرته داخل منزله الذي تم تفجيره.

وأكدت فعاليات "مخيم جنين"، على ضرورة الوقوف إلى جانب هذه العائلة المناضلة وفاءً واسنادًا لما قدمته على مذبح الحرية، مؤكدةً أن المشاركة في التبرعات يعتبر رسالة تحدي للاحتلال، وافشال سياسته، وتجسيدًا لوحدة وتلاحم شعبنا وتشكيل حاضنة شعبية للمقاومة.

وأعلنت اللجنة عن افتتاح حملة تبرعات يوم غد الثلاثاء، الساعة الثالثة عصرًا، في مقر اللجنة الشعبية للخدمات السابق في مخيم جنين، تضامنًا وتكافلاً لاعادة إعمار منزلي عائلة أبو رعد، لإيواء أسرته التي شردت نتيجة الهدم والدمار الذي تعرضت له من الاحتلال.

المصدر: القدس