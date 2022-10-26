45 مؤسسة إعلامية: ميتا تشن حرباً ضد الخبر الصحفي الفلسطيني

وقعت نحو 45 مؤسسة إعلامية فلسطينية عريضة احتجاج، رفضاً للحملة التي تشنها إدارة شركة "ميتا" ضد المحتوى والصحافة الفلسطينية، وانحيازها للاحتلال (الإسرائيلي)، من خلال تقييد وحذف حسابات الصحفيين والمؤسسات الإعلامية.

وأوضح بيان صدار عن مركز "صدى سوشال" ونقابة الصحفيين والمؤسسات الاعلامية، أن إدارة "ميتا" قامت مؤخراً بحملة ضد المحتوى الإخباري الفلسطيني، طالت عدداً كبيراً من الصحفيين والمؤسسات الاعلامية.

ووثق مركز صدى سوشال أكثر من 990 انتهاكاً بحق ‎المحتوى الفلسطيني منذ بداية العام الحالي، 49% منها كانت بحق الصحفيين والحسابات الإعلامية، حيث تتعمد "ميتا" تضييق الخناق على المحتوى الفلسطيني رضوخاً واستجابة لادارة الاحتلال في طلباتها تحت حجج واهية، في محاولة لاغتيال صوت الصحافة الفلسطينية رقمياً، كما اغتال الاحتلال صوت الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وأعرب الموقعون عن قلقهم إزاء الحملة المستمرة التي تنحاز فيها "ميتا" للاحتلال في محاربته للفلسطيينيين والصحفيين والمؤسسات الإعلامية على وجه الخصوص، مطالبين باحترام القوانين الدولية التي تكفل حرية التعبير ووصول المعلومات للجمهور دون قيد أو تضييق على مختلف وسائل الاعلام.

الموقعون على العريضة:

مركز صدى سوشال

نقابة الصحفيين الفلسطينيين

إذاعة أجيال

تلفزيون فلسطين

العربية فلسطين

صفحة الشرق - فلسطين

شبكة قدس الإخبارية

القسطل الإخباري

ألترا فلسطين

وكالة معًا الإخبارية

دوز

دنيا الوطن

فضائية النجاح

إذاعة راية أف أم

صحيفة الحدث

لمة صحافة

بلغراف

تلفزيون المدينة

إذاعة 24FM

إذاعة Jerusalem24

فلسطين تايمز

الجرمق الإخباري

شبكة الحرية الإعلامية

جي ميديا

عين على فلسطين

وكالة سند

راديو هوا نابلس

راديو الخليل

شبكة الإرسال

اذاعة شباب اف ام

وكالة صدى نيوز

المركز الفلسطيني للاعلام

بوابة الهدف الاخبارية

وكالة قدس نت للانباء

راديو بيت لحم 2000

راديو اورينت

راديو حلا

شبكة وطن الإعلامية

Act For Palestine

منتدى الإعلاميين الفلسطينيين

فلسطين بوست

Palestine Online

VPalestine

Kuffiya

Palestine SunBird