45 مؤسسة إعلامية: ميتا تشن حرباً ضد الخبر الصحفي الفلسطيني

وقعت نحو 45 مؤسسة إعلامية فلسطينية عريضة احتجاج، رفضاً للحملة التي تشنها إدارة شركة "ميتا" ضد المحتوى والصحافة الفلسطينية، وانحيازها للاحتلال (الإسرائيلي)، من خلال تقييد وحذف حسابات الصحفيين والمؤسسات الإعلامية.
وأوضح بيان صدار عن مركز "صدى سوشال" ونقابة الصحفيين والمؤسسات الاعلامية، أن إدارة "ميتا" قامت مؤخراً بحملة ضد المحتوى الإخباري الفلسطيني، طالت عدداً كبيراً من الصحفيين والمؤسسات الاعلامية.
ووثق مركز صدى سوشال أكثر من 990 انتهاكاً بحق المحتوى الفلسطيني منذ بداية العام الحالي، 49% منها كانت بحق الصحفيين والحسابات الإعلامية، حيث تتعمد "ميتا" تضييق الخناق على المحتوى الفلسطيني رضوخاً واستجابة لادارة الاحتلال في طلباتها تحت حجج واهية، في محاولة لاغتيال صوت الصحافة الفلسطينية رقمياً، كما اغتال الاحتلال صوت الصحفية شيرين أبو عاقلة.
وأعرب الموقعون عن قلقهم إزاء الحملة المستمرة التي تنحاز فيها "ميتا" للاحتلال في محاربته للفلسطيينيين والصحفيين والمؤسسات الإعلامية على وجه الخصوص، مطالبين باحترام القوانين الدولية التي تكفل حرية التعبير ووصول المعلومات للجمهور دون قيد أو تضييق على مختلف وسائل الاعلام.
الموقعون على العريضة:
مركز صدى سوشال
نقابة الصحفيين الفلسطينيين
إذاعة أجيال
تلفزيون فلسطين
العربية فلسطين
صفحة الشرق - فلسطين
شبكة قدس الإخبارية
القسطل الإخباري
ألترا فلسطين
وكالة معًا الإخبارية
دوز
دنيا الوطن
فضائية النجاح
إذاعة راية أف أم
صحيفة الحدث
لمة صحافة
بلغراف
تلفزيون المدينة
إذاعة 24FM
إذاعة Jerusalem24
فلسطين تايمز
الجرمق الإخباري
شبكة الحرية الإعلامية
جي ميديا
عين على فلسطين
وكالة سند
راديو هوا نابلس
راديو الخليل
شبكة الإرسال
اذاعة شباب اف ام
وكالة صدى نيوز
المركز الفلسطيني للاعلام
بوابة الهدف الاخبارية
وكالة قدس نت للانباء
راديو بيت لحم 2000
راديو اورينت
راديو حلا
شبكة وطن الإعلامية
Act For Palestine
منتدى الإعلاميين الفلسطينيين
فلسطين بوست
Palestine Online
VPalestine
Kuffiya
Palestine SunBird