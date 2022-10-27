عرين الأسود: لم نوافق على تسليم أي من مقاتلينا للأجهزة الأمنية

أكدت مجموعات "عرين الأسود" على عدم موافقتها على تسليم أيً من مقاتليها لأجهزة سلطة فتح في رام الله.

وطالبت المجموعات في بيان لها، عبر التلجرام ، المواطنين بتحري الدقة وعدم ترويج الإشاعات والإساءة للمقاتلين في الميدان.

وقالت إنها "لم تطلب من أي جهه رسمية أو أمنية مع كل التقدير أن تتسلم أيا من مقاتليها وان من يقوم بتسليم نفسه من المقاتلين هذا قراره وخياره لا ننقاشه به".

نص بيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ۚ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَٰبِكُمْ ۚ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْـًٔا ۗ وَسَيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلشَّكِرِينَ

صدق الله العظيم

بيان مُقتضب..

إن مجموعة عرين الأسود لم تطلب من أي جهه رسمية أو أمنية مع كل التقدير أن تتسلم أيا من مقاتليها وان من يقوم بتسليم نفسه من المقاتلين هذا قراره وخياره لا ننقاشه به حتى ونطلب من المواطنين الكرام وقف تداول الشائعات وعدم الإساءة لأي مقاتل سلم نفسه أعانهم الله ووفقهم الله ونعود ونكرر أن العرين بألف خير وفضل من الله ونقول إن كان ابو صالح وعبود وإبراهيم والوديع والمبسلط وأدهم والدخيل قد مضوا فإن المنتظرين الصادقين كثر نقول لكم مره أخرى لانريد أن نرى على وجوهكم أي لحظة حزن فنحن نستمد قوتنا منكم هذه أيام مباركة يميز الله بها الخبيثَ من الطيب .

أخوتكم صادقي الوعد بإذن الله

أخوتكم مجموعة عرين الأسود…