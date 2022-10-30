نقابة الأطباء تواصل العصيان وتوضح آلية عمل المستشفيات

أكدت نقابة الأطباء الفلسطينيين، استمرار الإضراب في كافة مستشفيات الضفة الغربية المحتلة، رفضا لمرسوم رئيس السلطة محمود عباس بتشكيل مجلس بديل عن النقابة الحالية.

وأوضحت النقابة في بيان لها، الليلة الماضية، آلية العمل في المستشفيات ووزارة الصحة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقالت النقابة في بيان نشرته على صفحتها في موقع "فيسبوك"، إن العمل في المستشفيات الحكومية سيكون بالمناوبين فقط واستقبال الحالات الطارئة مع إغلاق العيادات الخارجية والعمليات المبرمجة، ويستثنى من ذلك أقسام غسيل الكلى والأورام وأمراض الدم.

وأشارت إلى أن العمل في الرعاية الصحية والأولية اليوم الأحد، سيكون اعتياديًا حتى الساعة الثانية عشرة مع المغادرة دون بصمة.

وأضافت: "عدم التوجه للعمل في مبنيي الوزارة في نابلس ورام الله بشكل كامل باستثناء التحويلات"، مضيفة: "يكون العمل في المستشفيات الخاصة والأهلية والعيادات والمراكز الخاصة يوم الجمعة، للمناوبين وأيام السبت والأحد بشكل اعتيادي".

وأوضحت النقابة في بيانها، أن يوم الاثنين يكون إضرابًا شاملًا في جميع المراكز والعيادات الخاصة والمستشفيات الحكومية والخاصة والأهلية والرعاية الصحية الأولية ووكالة الغوث (أونروا) وأطباء الطب الشرعي، ويبقى فقط المناوبون في جميع المستشفيات.

وأكدت أنه يوم الاثنين، يبقى فقط المناوبون في جميع المستشفيات، ويتم استقبال الحالات الطارئة، وإنقاذ الحياة. ودعت للتوجه الى مقر النقابة المؤقت في رام الله؛ للمشاركة في الاعتصام المركزي الساعة 11 ظهرًا الذي ستحدد وجهته النقابة.

واختتمت النقابة: بالإشارة إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات نقابية ضد كل من لم يلتزم بالبيان، مؤكدة في الوقت ذاته أن هذه الإجراءات ليست موجهة إلى المواطن الفلسطيني.