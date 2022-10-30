"هالوين الرياض" .. تقليد أعمى يثير جدلاً في السعودية

"هالوين الرياض" .. تقليد أعمى يثير جدلاً .. في إطار فعاليات "موسم الرياض" المثيرة للجدل في المملكة العربية السعودية، أقيم حفل "هالوين" مرعب بأزياء فاحشة.

وتحت وسوم مثل: "ويكند الرعب" و"زي الشر"، نشر سعوديون صورهم وهم يرتدون أزياء تنكرية مرعبة خلال فعاليات موسم الرياض، الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه.

هالوين الرياض

وأظهر مقطع فيديو حالاتِ تنكر مخيفة في منطقة بوليفارد رياض سيتي، أرعبت أطفال المهرجان، ومنها صورة رأس لطفلة يظهر في إناء فوق طاولة وحوله كؤوس مليئة بالدماء وملاعق وسكاكين، فيما تختفي قدماها تحت الطاولة.

وظهرت أشكال مخيفة، ومنها لشخص اتّشح وجهه بالسواد، وبدت بقع دم على وجهه، وأخذ يؤدي حركات توحي بالإعاقة.

وكان واضحاً ظهور البعض من المتنكرين في أزياء الرعب بملابس فاضحة، لا تتماشى مع عادات وتقاليد المجتمع السعودي.



هالوين الرياض .. أجواء فوق الخيال



وعلّق رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، عبر حسابه في فيسبوك، أن “الأجواء فوق الخيال في ويكند (عطلة نهاية الأسبوع) الرعب”.

وأضاف: “اللي ما جاء اليوم يجهز الزي التنكري ويجي بكرة (من لم يأتِ اليوم، يجهز الزي التنكري ويأتي غدا)”.