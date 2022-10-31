موريتانيا تدعو الدول العربية لتكثيف جهودها لنيل فلسطين عضوية أممية كاملة

دعت موريتانيا الدول العربية إلى تكثيف جهودها لنيل فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة خلال المرحلة المقبلة.

وجاء ذلك في كلمة لوزير الخارجية محمد سالم ولد مرزوك خلال اجتماع نظرائه العرب التحضيري للقمة العربية في الجزائر يومي 1 و2 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وشدد ولد مرزوك على موقف بلاده "الثابت من القضية الفلسطينية"، موضحا أن الموقف الموريتاني "يتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967، وفقا للمبادرة العربية والمرجعيات الدولية ذات الصلة".

وفي 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وقّعت الفصائل الفلسطينية وثيقة "إعلان الجزائر" للمصالحة، في ختام أعمال مؤتمر "لمّ الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية".

وأقامت موريتانيا علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل عام 1999.

واتخذ الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز عام 2009 قرارا بتجميد العلاقات مع (إسرائيل)، ردا على الحرب في قطاع غزة.

وفي 2010، قطعت موريتانيا العلاقة مع (إسرائيل) وطردت سفيرها من العاصمة نواكشوط.

المصدر : الجزيرة + الأناضول