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حماس: فوز "لولا" برئاسة البرازيل انتصار لكل المظلومين وفي مقدمتهم الفلسطينيون

لولا
لولا
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غزة- الرسالة نت

قدمت حركة حماس التهنئة لدولة البرازيل وشعبها بفوز المناضل الأممي لويس إيناسيو دا سيلفا (لولا) برئاسة البرازيل بعد منافسة حادة مع منافسه الرئيس الحالي جايير بولسونارو.

واعتبر عضو قيادة حركة حماس في قطاع غزة الدكتور باسم نعيم فوز لولا انتصاراً لكل المظلومين والمضطهدين حول العالم، وفي مقدمتهم الفلسطينيون وقضيتهم العادلة.

وأوضح أن لولا عرف عنه التزامه القوي والثابت بنصرة فلسطين وشعبها في كل المحافل الدولية، قائلاً: نتطلع لأن يزيل الرئيس لولا كل الآثار التي ترتبت على الدعم اللامحدود للكيان الصهيونى العنصري.

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