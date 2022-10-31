(إسرائيل) تتأهب خوفا من عمليات فدائية قبيل الانتخابات

من المقرر أن تبدأ انتخابات "الكنيست" (الإسرائيلي)، غداً الثلاثاء، في حين رفعت المنظومة الأمنية (الإسرائيلية) مستويات التأهب لديها إلى مستوياتها القصوى، وفقاً للقناة ال13 العبرية.

وقالت القناة إن الاحتلال وضع منظومته الأمنية والعسكرية في حالة تأهب قصوى بعد ورود إنذارات كبيرة بوقوع عمليات ضد جنود الاحتلال ومستوطنيه.

كما طالبت شرطة الاحتلال المستوطنين بحمل السلاح تحسباً لوقع عمليات من قبل الفلسطينيين يوم الانتخابات، وأعلن جيش العدو بأنه سيفرض إغلاقاً شاملاً على الضفة الغربية وعلى المعابر التي تؤدي إلى قطاع غزة مساء اليوم الإثنين، وسيتمر الإغلاق حتى مساء يوم الثلاثاء وحسب تقييم المنظومة الأمنية.

ووفقاً لألون بن ديفيد المحلل العسكري للقناة ال13 العبرية بأن هناك معلومات حول العديد من المنظمات – مثل "عرين الأسود"، تخطط لتنفيذ عمليات.

وقال المراسل العسكري لموقع القناة "12" العبرية "نير دفوري": "تصاعد العـمليات الفلسطينية وسخونة الوضع الأمني خلال اليومين الماضيين يثير مخاوف المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من عمليات جديدة ملهمة قد يتم تنفيذها يوم الانتخابات الإسرائيلية".

وأضاف أن "الخشية من عـمــليـة قادمة دفعت المنظومة الأمنية لتعزيز قوات الجيش في الخليل والتي أصبحت مرة أخرى منطقة حساسة ومتفجرة، أكثر مما كانت عليه" كما أن هناك استعدادات متزايدة في القدس.

وأشارت إلى أن المناطق التي جرت فيها العمليات في اليوم الأخير تثير قضية مقلقة، وهي أن العـمليات لم تعد تقع فقط في جنين ونابلس وشمال الضفة، بل باتت تتجه جنوباً نحو الخليل وأريحا.

ويشار إلى أنه قد وقعت عدة عمليات خلال الساعات الماضية كان أبرزها مقتل المستوطن "رونين حنانيا" أحد كبار المستوطنين في كريات أربع في الخليل والتي نفذها الشهيد محمد الجعبري وفرضت قوات الاحتلال إغلاق شامل على مداخل الخليل حيث ما زالت تبحث عن شريك لمنفذ العملية.

ووقعت عمليات إطلاق نار في عدة مناطق بالضفة الغربية، وبالقرب من بني نعيم في محافظة الخليل بعد عملية الشهيد الجعبري.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال: "في أعقاب عملية كريات أربع سيتم نشر سريتين من حرس الحدود في الساعات المقبلة لتعزيز منطقة الخليل، كما يدرس الجيش تعزيزات إضافية للمنطقة خلال الأيام المقبلة".

كما وقعت أمس عملية دهس لجنود (إسرائيليين) في منطقتين مختلفتين.

وقالت قناة كان العبرية: "العملية جرت في مكانين أولاً قام الشهيد بركات عودة في بلدة العيزرية شرق القدس بدهس جنود داخل موقف انتظار الحافلات بالقرب من النبي موسى ثم واصل سيره حتى مفترق مستوطنة الموغ وقام بدهس اثنين آخرين، حيث بلغت الإصابات أربعة ما بين متوسطة وخفيفة".

وذكر موقع 0404 العبري بأن مسلحين فتحو النار اتجاه قوة للجيش في منطقة بيت فوريك بالقرب من نابلس الليلة.