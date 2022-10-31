دار القرآن والسنة للرسالة: استعدادات لإطلاق مشروع العائلات الحافظة لكتاب الله بغزة

كشف مدير عام دار القرآن الكريم والسنة عماد بلال، عن انطلاق مشروع تكريم العائلات الحافظة للقرآن مع نهاية العام الجاري.

وقال بلال في حديث خاص مع صحيفة "الرسالة"، إن قطاع غزة على موعد مع حدث قراني كبير لتكريم العائلات القرآنية، التي وصل عددها إلى المئات من حفظة القرآن الكريم، وهو مشروع لتحفيز العديد من العائلات بجميع أفرادها لإتمام حفظ كتاب الله عز وجل.

وأضاف أن دار القرآن الكريم تتجهز لتخريج 1000 حافظ وحافظة للقرآن ضمن احتفال كبير على مستوى قطاع غزة بعد إتمام الاستعدادات النهائية.

وذكر عماد أنهم أنهوا الاستعداد لسفر الحافظين الفائزين بجائزة رحلة عمرة ويجري الترتيب لسفرهم لأداء العمرة في القريب العاجل.

وأوضح أنهم بصدد اختتام العام الجاري بكافة البرامج القرآنية المتنوعة من حفظ وتثبيت وتعليم وتلاوة وتجويد وتفسير.

وتابع "مع نهاية العام متوقع أن يتخرج 400 ألف طالب وطالبة من مختلف المساقات المتنوعة فلدينا 1000 حافظ وحافظة للقرآن و55 ألف طالب وطالبة يسيرون نحو حفظه، وقرابة الألف يتعلمون التفسير والقراءة إلى جانب 110 آلاف أتموا السند المتصل عن النبي صلى الله عليه وسلم".

وأشار إلى أنه تم تخريج 4 آلاف نزيل ضمن مشروع من الظلمات إلى النور في مراكز التأهيل والإصلاح، ضمن برنامج متنوع من تعلم الطهارة والصلاة والمساقات التي تهدف إلى تأهيل النزيل ودمجه بالمجتمع.