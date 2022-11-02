الأوقاف تحدد موعد دفع التعويضات للمعتمرين الذين احترقت حقائبهم، أقرت وزارة الأوقاف في غزة تعويض 400 دولار للمعتمرين الذين احترقت حقائبهم، لكل معتمر متضرر

وأكد مدير عام الحج والعمرة بوزارة الأوقاف بغزة عادل صوالحة، في تصريحات صحفية أن لجنة الحج المشتركة تتابع ملف حرق حقائب المعتمرين مع كافة الشركات المصرية الناقلة والخطوط الجوية.

وقال صوالحة ، إن "الوزن المسموح به للحقائب أثناء السفر، 40 كليو، بتعويض لكل كيلو 10 دولارات بإجمالي تعويض لكل معتمر 400 دولار".

وأضاف: هناك دراسة لتعويض المتضررين وسيكون من الشركات المصرية والوزارة والخطوط الجوية سوف بمبلغ لا يقل عن 400 دولار لكل معتمر".

الأوقاف بغزة: تعويض متضرري احتراق الحقائب المعتمرين بمبلغ 400$

وأشار إلى أن هذا القرار يحتاج إلى شهر حتى يتم تنفيذه، مؤكداً على أن هناك جزء من الأموال تم تحويله وأنهم ينتظرون باقي المبلغ حتى تساهم الوزارة معهم بالتعويض وسيتم صرفهم عن طريق شيكات.

وأكدت الأوقاف أنه من المتوقع أن يتم دفع مبلغ التعويض للمعتمرين نهاية الشهر الحالي.

وكانت السلطات المصرية أبلغت أن حقائب مئات الفلسطينيين العائدين إلى القطاع بعد أدائهم مناسك العمرة احترقت في مدينة العريش المصرية نتيجة ماس كهربائي تسبب في حريق شاحنة كانت تحمل الحقائب.