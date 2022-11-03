طالع النتائج النهائية للانتخابات (الإسرائيلية) 2022

أظهرت النتائج النهائية بعد فرز 100% من الأصوات في انتخابات الكنيست (الإسرائيلي) الـ 25، تراجع قوة معسكر زعيم اليمين المتطرف بنيامين نتنياهو إلى 64 مقعدًا.

وبيّنت النتائج، مساء الخميس، أن حزب "ميرتس" فشل نهائيًا في تجاوز نسبة الحسم وبات خارج البرلمان الإسرائيلي.

وجاءت النتائج النهائية على النحو الآتي: الليكود 32 مقعدًا، "ييش عتيد" 24، الصهيونية الدينية 14، "المعسكر الوطني" 12، "شاس" 11، "يهدوت هتوراه" 7، "يسرائيل بيتينو" 6، "القائمة الموحدة" 5، الجبهة/ العربية للتغيير 5، العمل 4 مقاعد.

وحاز التجمع الوطني الديمقراطي نحو 138 ألف ناخب عربي، غير أنه لم بنجح في تجاوز نسبة الحسم، في حين حصل تحالف الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة مع الحركة العربية للتغيير على نحو 179 ألف صوت، وحصلت القائمة الموحدة - الإسلامية الجنوبية، على 194 ألف صوت.

وحصل حزب ميرتس على 3.16% من أصوات الناخبين علمًا بأن نسبة الحسم هي 3.25%، واحتاج الحزب الذي يخسر تمثيله في الكنيست لأول مرة منذ العام 1992، إلى نحو 5 آلاف صوت لتجاوز نسبة الحسم. وحصل حزب العمل على نحو 176 ألف صوت والتي ترجمت بأربعة مقاعد.

وبلغت نسبة التصويت العامة في (إسرائيل) مع إغلاق صناديق الاقتراع 70.6%، بحسب المعطيات التي صدرت مساء اليوم، عن لجنة الانتخابات المركزية.

وأفادت اللجنة بأن 4,793,641 شخصًا مارسوا حق الاقتراع من أصل 6,788,804، وبلغت المغلفات اللاغية نحو 30 ألف صوت، فيما بلغ عدد الأصوات التي كانت الأحزاب بحاجة إليها لتجاوز نسبة الحسم (3.25% من الأصوات الصحيحة) 154,820.

ووصل مؤشر الأصوات التي تحتاجها الأحزاب للحصول على مقعد برلماني: 36,213.66، وبلغ عدد الأصوات التي حصلتها الأحزاب التي فشلت في تجاوز نسبة الحسم 418,055.

وفي تعليقها على فشل ميرتس في عبور نسبة الحسم، قالت رئيسة الحزب، زهافا غلؤون، إن "هذه لحظة صعبة للغاية بالنسبة لي ولأصدقائي في ميرتس".

وأضافت: "نتائج الانتخابات كارثة على ميرتس، كارثة على البلد، ونعم، كارثة شخصية أيضًا بالنسبة لي. دفع المعسكر بأكمله الثمن. للأسف، استجاب ناخبونا لحملة الحزب الكبير وفضلوا تقوية يائير لبيد مقابل نتنياهو".

المصدر: سند