الاحتلال يفرج عن الشيخ ناظم أبو سليم في الداخل المحتل

أطلقت سلطات الاحتلال (الإسرائيلي)، صباح اليوم الأحد، سراح الشيخ ناظم أبو سليم إمام مسجد شهاب الدين في مدينة الناصرة في الداخل المحتل.

وأفرج عن الشيخ أبو سليم من سجن الرملة، بعد أن قضى محكوميته بالحبس الفعلي لمدة 24 شهرا بتهم أمنية بادعاء "التحريض على العنف" و"الإرهاب".

وقال الشيخ أبو سليم فور إطلاق سراحه إن صحته جيدة بوجه عام، وإنه سيخضع قريبا لعملية في صمام القلب.

وأضاف أنه عائد إلى بيته، وأن عليه مهمات سيقوم بها، "أهمها بعد مرضاة الله، العمل لصالح شعبنا وإحلال الوئام بين الناس، ومنع العنف وإراقة الدماء بين الناس".

وأكد أبو سليم أن تحرره من الأسر "يضع نهاية لـ12 سنة من الملاحقة ما بين إبعاد عن المدينة واعتقالات وملاحقات سياسية، لا مبرر لها سوى أنني اقتبست آيات من القرآن الكريم".

المصدر: عرب 48