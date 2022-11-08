لمدة عام.. تركيا تعتزم تقديم مقترح لتمديد مبادرة تصدير الحبوب

أعلن وزير الدفاع التركي "خلوصي أكار" اعتزام بلاده تقديم مقترح لتمديد مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود لمدة عام.

وقال "أكار" في أعقاب اجتماع حكومي: "سنقترح تمديد صفقة الحبوب لمدة عام"، حسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.

وأضاف الوزير التركي، "قدمت أوكرانيا ضمانات خطية لروسيا بوساطة تركية"، في إشارة إلى استئناف موسكو العمل بالاتفاق بعد ضمانات كييف بعدم استخدام ممر صادرات الحبوب في الأعمال القتالية.

وكان "دميتري بيسكوف"، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، قال للصحفيين في وقت سابق إن استئناف مشاركة روسيا في صفقة الحبوب لا يعني تمديدها، ففترة سريانها لم تنته بعد.

وأوضح أنه سيكون من الضروري تقييم تنفيذ جميع الأطراف ومعايير الاتفاقات.

وأشار إلى أن مشاركة أنقرة في استئناف صفقة الحبوب هي العامل الرئيسي للثقة في الاتفاقات، وجهود تركيا في هذا السياق ورئيسها رجب طيب أردوغان جديرة بالثناء.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، استئناف مشاركتها باتفاق الحبوب، وذلك بعد حصولها على ضمانات أوكرانية مكتوبة، تتعهد فيها بعدم استخدام الممرات الآمنة لأغراض عسكرية.

وجاء في بيان الدفاع الروسية: "بفضل مشاركة المنظمة الدولية (الأمم المتحدة)، بالإضافة إلى مساعدة تركيا، تمكنا من الحصول على الضمانات الخطية اللازمة من أوكرانيا بشأن عدم استخدام الممر الإنساني والموانئ الأوكرانية، المحددة لتصدير المنتجات الزراعية، للعمليات القتالية ضد روسيا، وقد تم إرسالها إلى مركز التنسيق المشترك في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022".