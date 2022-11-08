نتنياهو يتجه لتكليف بن غفير وزيرًا للأمن الداخلي

ذكرت مصادر حزبية (إسرائيلية)، صباح الثلاثاء، أن رئيس حكومة الاحتلال (الإسرائيلي) الأسبق بنيامين نتنياهو لا يمانع تولي عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير وزارة الأمن الداخلي في إطار المفاوضات لتشكيل حكومة جديدة بعد فوز تحالف اليمين في الانتخابات.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن نتنياهو فشل في إقناع أقطاب اليمين بالموافقة على تمرير حكومته في الكنيست خلال الأسبوع المقبل دون التوافق المسبق على الحقائب الوزارية.

وأشارت إلى أن "نتنياهو يسعى لإنهاء حكم رئيس الوزراء الحالي يائير لبيد بأسرع وقت".

ولفتت الصحيفة إلى أن "الكتل اليمينية اشترطت الدخول في مفاوضات ائتلافية قبل منح الثقة للحكومة المقبلة".

ويسعى بن غفير للحصول على حقيبة الأمن الداخلي وعدد آخر من الحقائب إلا أنه يعتبر الحصول على الوزارة المذكورة هدفًا استراتيجيًا لحزبه من أجل "إحداث تغييرات جوهرية في عمل الشرطة والشاباك".

ومن المتوقع أن تستغرق المفاوضات الحزبية أسبوعين على الأقل في ظل خلافات بدأت تطفو على السطح داخل معسكر اليمين المنتصر في الانتخابات.

وحقق معسكر اليمين (الإسرائيلي)، برئاسة "نتنياهو"، نتائج مريحة في الانتخابات التي جرت مطلع الشهر الجاري، محرزًا 64 مقعدًا من أصل 120 عدد مقاعد الكنيست.

وكالة صفا