مباحثات لعقد مؤتمر دولي حول فلسطين في تركيا

بحث وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة مع نظيره التركي بكير بوزداغ، اليوم الثلاثاء، ترتيبات عقد مؤتمر دولي يسلط الضوء على حقوق الشعب الفلسطيني، وما يتعرض له نتيجة استمرار الاحتلال (الإسرائيلي).

جاء ذلك خلال اجتماعهما في مقر وزارة العدل التركية، بالعاصمة أنقرة، بحضور سفير دولة فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى.

وقال الشلالدة بحسب بيان صادر عن وزارة العدل الفلسطينية، إن هدف الزيارة تعزيز التعاون في كافة المجالات، والاستفادة من التجربة التركية في مجال الطب الشرعي والوسائل البديلة لحل النزاعات، وموائمة التشريعات مع الاتفاقيات الدولية، وسبل الارتقاء بها.

وأضاف أن وزارة العدل التركية تمتلك خبرة واسعة ومتقدمة في هذه المجالات، ويمكن الاستفادة من تجربتها في تطوير وتعزيز الخدمات التي تقدمها وزارة العدل في دولة فلسطين.

بدوره، أكد بوزداغ، عمق العلاقات التركية الفلسطينية، مشددًا على وقوف الجمهورية التركية الى جانب القضية الفلسطينية في كافة الميادين.

وأضاف أن وزارة العدل التركية تعمل على تعزيز العلاقات الثنائية مع نظيرتها في دولة فلسطين من خلال تبادل الخبرات والتعاون القضائي.