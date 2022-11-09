حساب مرتبات نوفمبر 2022 بعد الزيادة الجديدة، بات الهم الشاغل لفئة المواطنين خاصة الموظفين بعد قرار زيادة المرتبات الذي أصدره مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في الاجتماعي الأسبوعي رقم 215، والذي تم الإعلان خلاله عن رفع الحد الأدنى للأجور بداية من مرتبات نوفمبر 2022 عبر وزارة المالية.

مرتبات شهر نوفمبر 2022 في مصر بالزيادة

مرتبات نوفمبر 2022 بالزيادة الجديدة أقرت قبل شهر تقريباً من مجلس الوزراء، ونص القرار على زيادة الحد الأدنى للأجور ليصبح 3000 جنيه، بدلًا من 2700، بالإضافة إلى إقرار علاوة استثنائية، تُصرف بفئات مالية مقطوعة بمبلغ 300 جنيه شهريًا لكافة المستويات الوظيفية، ضمن قرارات حزمة الحماية الاجتماعية.

وشمل قرار زيادة الحد الأدنى للأجور الذي يبدأ العمل به من بداية من مرتبات نوفمبر 2022 جميع الدرجات الوظيفة بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الممتازة لكافة العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة.

ولحساب مرتبات نوفمبر 2022 ومعرفة مبلغ الزيادة التي سيحصل عليها كل موظف بداية شهر نوفمبر الجاري، كالتالي:

- مرتبات نوفمبر 2022 لموظفي الدرجة السادسة: تمت زيادة الحد الأدنى للأجور من 2000 إلى 2400 جنيه.

- مرتبات نوفمبر 2022 لموظفي الدرجة الخامسة: تمت زيادة الحد الأدنى للأجور من 2200 إلى 2640 جنيهًا

- مرتبات نوفمبر 2022 لموظفي الدرجة الرابعة: تمت رفع الحد الأدنى للأجور من 2400 إلى 2880.

- مرتبات نوفمبر 2022 لموظفي الدرجة الثالثة: تمت رفع الحد الأدنى للأجور من 2600 إلى 3120 جنيهًا.

- مرتبات نوفمبر 2022 لموظفي الدرجة الثانية: تمت زيادة الحد الأدنى للأجور من 3000 إلى 3600 جنيه.

- مرتبات نوفمبر 2022 لموظفي الدرجة الأولى: تمت رفع الحد الأدنى للأجور من 3500 إلى 4200 جنيه.

صافي المرتب بعد الزيادة 2022

- مرتبات نوفمبر 2022 للعاملين بالدرجة الممتازة: تمت زيادة الحد الأدنى للأجور من 8700 إلى 9000 جنيه.

- مرتبات نوفمبر 2022 للعاملين بالدرجة العالية: تمت رفع الحد الأدنى للأجور من 6300 إلى 6600 جنيه.

- مرتبات نوفمبر 2022 للعاملين بدرجة مدير عام: تمت زيادة الحد الأدنى للأجور من 5100 إلى 5400 جنيه.

تحديد موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022 في مصر بالزيادة

ويأتي موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022 للعاملين بالدولة لمدة 5 أيام، على أن يبدأ يوم الخميس 24 نوفمبر 2022، حتى يوم الاثنين الموافق 30 من الشهر ذاته، مع مراعاة أيام العطلات الرسمية.