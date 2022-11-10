"بيتكوين" تتراجع لأدنى مستوى في عامين.. ما السبب؟

تراجعت عملة "البيتكوين"، الخميس، بأكثر من 13 بالمئة وتم تداول العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم دون مستوى الـ16 ألف دولار، وذلك للمرة الأولى منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2020.



وتراجع سعر البيتكوين إلى 16 ألفا و148 دولارا للوحدة الواحدة، وهو أقل مستوى له منذ 2020، بعد إعلان باينانس الانسحاب من صفقة الاستحواذ على منافستها "إف تي إكس". وقد تعافت العملة بعض الشيء خلال التعاملات اليوم.



وصباح الخميس، انخفضت قيمة عملة "البيتكوين" بنسبة 14.58% إلى 15,810 دولارات، لكن العملة جرى تداولها بعد ذلك بساعات عند مستوى الـ16,710 دولارات.



وعلى مدى ستة أشهر، فقد شهدت بيتكوين تراجعات قوية أفقدتها حوالي 45 بالمئة من قيمتها.



وعزت منصة "باينانس" (Binance) تخليها عن خطة الإنقاذ إلى بواعث قلق من ممارسات "إف تي إكس"، والتحقيقات التي تجريها السلطات التنظيمية الأمريكية.



وتواجه منصة "إف تي إكس" أزمة سيولة، إذ إنها تحتاج إلى تمويل بقيمة 8 مليارات دولار، بعد أن تزايدت طلبات المتعاملين لسحب أموالهم.



وتحقق السلطات في عدد من ممارسات "إف تي إكس"، من بينها كيفية إدارة أموال المستثمرين. وزادت وتيرة التحقيقات بعد أن أعلنت باينانس عن نيتها الاستحواذ على المنصة المتعثرة.



ولدى الدول سياسات متضاربة بشأن كيفية تصنيف العملات الرقمية كأصول، وتنظيمها لتكون نظام دفع قانونيا.