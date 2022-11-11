قاسم: معركة حد السيف مثٌلت تفوقا حقيقيا للعقل الاستخباري لكتائب القسام

أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، أن معركة "حد السيف" مثلت تفوقا حقيقيا للعقل الاستخباري لكتائب القسام.

وقال قاسم في تصريح لقناة الأقصى الفضائية، إن غزة دائمًا حاضرة في كل مراحل الفعل النضالي، مشددا على أن نضال شعبنا الفلسطيني مستمر حتى إنهاء الاحتلال الصهيوني.

وأضاف أن المقاومة في الضفة الغربية تتصاعد بشكل مستمر، هي ثأر لعدوان الاحتلال على المسجد الأقصى.

وشدد على أن المسجد الأقصى كان دومًا مفجر الثورات وسيبقى كذلك، العبث بهوية المسجد سيكون صاعق تفجير كبير.

وختم "نثق بوطنية أبناء الأجهزة الأمنية بالضفة وندعوهم للالتحام بالمقاومين".