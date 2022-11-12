وثيقة: عرفات ترك وحيدا بلا حراسة بمقر المقاطعة

تنشر الرسالة نت إفادة اللواء محمود عبد القادر أبو عدوي عضو المجلس العسكري الأعلى في منظمة التحرير وعضو المجلس الوطني، الذي تم الاستماع لشهادته للجنة التحقيق بوفاة ياسر عرفات، بتاريخ السابع من يوليو 2013.

س : في إحدى الجلسات أنت قلت أن الكل تآمر على الرئيس ابو عمار وتم رفع الغطاء الدولي والعربي عنه وعندما دخل الاسرائيليين الى رام الله لم يكن هناك أي نوع من الحراسات على المقاطعة وأنت قلت لأبو عمار انه لا يوجد أي حراسات واتصل الرئيس بالحاج إسماعيل وأعادوا تمركز الحراسات؟

ج : نعم انا دخلت عندما دخل الاسرائيليين الى رام الله وبيتي يبعد عن المقاطعة 100 متر عند بناية ابو القاسم السلوادي وكنت أشاهد المقاطعة من بيتي وعندما دخل الاسرائيليين انا حملت سلاحي وذهبت إلى المقاطعة عند الرئيس ولم أجد أي حرس ولم يوقفني أحد وكان ابو عمار لوحده ومعه حسام الدباس وهذا الكلام في بداية الحصار عندما اقتحموا رام الله وقلت لابو عمار لو دخل جندي اسرائيلي لوحده لكان بإمكانه ان يأخذك ولا يوجد أحد يدافع عنك وكان حسام بالسكرتاريا وابو عمار بمكتبه وكان هذا الكلام ليلاً الساعة 8 أو 9 مساءً.

س : لكن نحن نعلم انه وقت الحصار عندما دخلت الدبابات تجمعت كل الأجهزة عند الرئيس أبو عمار؟

وانا أخذت سلاحي وبقيت أنا حارس على باب ابو عمار وقال لي ابو عمار اجري اتصالاتك على الحاج اسماعيل وفيصل وجاءوا وقال الحاج انه يوجد حراسات وانا قلت له كذب ولا يوجد احد وقال يوجد حرس حول المقاطعة وقلت له لا يوجد وانا كنت قد بحثت حول المقاطعة لكي أرى دبابات أو جيبات ولا اعرف اين كان الحاج وعندما وصل الحاج إسماعيل وفيصل أبو شرخ بدؤوا يجمعون بالشباب.

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س : يوجد شاب اسمه رزق حمدان وهو صديق رئيس وزراء تشيكوسلوفاكيا وهذا الشاب أفصح بما معناه ” ابتعدوا عن أبو عمار” ، هل تعرف هذا الشاب؟

ج : رزق حمدان هو أخي وكان ممثلنا للجبهة في تشيكوسلوفاكيا وكان وزير خارجيتهم الصديق الشخصي لرزق وكان يستقبل كل الوفود التي تذهب الى تشيكوسلوفاكيا وكان يترجم لهم، وأرسل لي رسالة وهذا الكلام كنت قد تكلمته مع اللواء الاخ ابو حسين ومحتوى تلك الرسالة أن وزارة الخارجية الأمريكية ودول أوروبا الشرقية عليكم الابتعاد عن ياسر عرفات والتعامل مع محمود عباس لأنه الرئيس القادم للشعب الفلسطيني، وأنا وقعت على الرسالة وسلمتها للرئيس أبو عمار وغضب أبو عمار غضب شديد وهذا الكلام قبل وفاة الرئيس أبو عمار بفترة وفي تلك الفترة كان أبو مازن رئيس الحكومة و نادى أبو عمار على أبو مازن وجلسوا لوحدهم ولا اعرف ماذا حصل بينهم من كلام.

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س: من تعتقد انه سمم الرئيس أبو عمار؟

ج : أنا أعتقد بأن اسرائيل اعطت السم لمن هم حول ابو عمار وانا في وقتها سمعت ان شارون اقنع الطرف السياسي المعارض في فتح وقال اذا تخلصنا من ابو عمار سأعطيكم دولة وعلى هذا الأساس تم الاجتماع في بناية العار ومن اجتمع في بناية العار هم ابو مازن، زهير مناصرة، نبيل عمرو، حكمت زيد، السكسك، وأرسلوا رسالة لأبو عمار من خلال زهير مناصرة وأنا دخلت على أبو عمار ليلاً وقلت له ما بك قال لي أبو عمار بأن الخونة أرسلوا لي رسالة مع زهير مناصرة وقال الخائن الذي عينته بدل جبريل أحضر لي رسالة انقلاب وابو عمار مسح به الارض وطرده من المكتب وكان محتوى الرسالة هو أن يغادر ابو عمار خارج فلسطين وكان مطروح ان يذهب الرئيس أبو عمار الى السودان وفي اليوم التالي خرجت مجموعة وأطلقت النار على بناية العار.

وأريد أن أقول أن كل فتح تآمروا على ابو عمار ولم يسمعوا منه الكلام وكانوا يتركوه لوحده وكنت الوحيد الذي اذهب لكي اشارك ابو عمار في أكله ومرة من المرات كنت انا وفريح ابو مدين ورشاد الكاسر وقال ابو عمار وصلولي قلت له كيف وصلوا لك وكنت أشكو لأبو عمار وهو يشكو لي لأنني كنت مريض مثله وكان ابو عمار يقول لي انه ينزل منه دم من أنفه وانه كان ينزف وانا كنت انام من دون ضوء لكن عودت نفسي ان انام على الضوء لأنني كنت مريض مثل الرئيس وكنت أصحى من النوم أجد وسادتي قد مُلئت بالدم.

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وأريد أن أقول أن كل فتح تآمروا على ابو عمار ولم يسمعوا منه الكلام وكانوا يتركوه لوحده وكنت الوحيد الذي اذهب لكي اشارك ابو عمار في أكله ومرة من المرات كنت انا وفريح ابو مدين ورشاد الكاسر وقال ابو عمار وصلولي قلت له كيف وصلوا لك وكنت أشكو لأبو عمار وهو يشكو لي لأنني كنت مريض مثله وكان ابو عمار يقول لي انه ينزل منه دم من أنفه وانه كان ينزف وانا كنت انام من دون ضوء لكن عودت نفسي ان انام على الضوء لأنني كنت مريض مثل الرئيس وكنت أصحى من النوم أجد وسادتي قد مُلئت بالدم.

س: من تذكر من الأسماء الذين كانوا يأخذون نقود؟

ج : كان من هذه الأسماء الحاج اسماعيل و حسين حسين كان يأخذ 5 الاف دولار وفايز يأخذ 10 الآف دولار وجميع الموجودين في الطاقم تقريبا 14 شخص يأخذوا نقود وكان اعلى شخص يأخذ 30 الف دولار واقل شخص يأخذ 5 الاف دولار وفيصل ابو شرخ كان يأخذ نقود وانا ذهبت الى الحاج إسماعيل وقلت له ينقصك نقود لماذا تأخذ 30 ألف دولار، وإذا أردت نقود الآن سأجلب لك كتاب ب 200 الف دولار من ابو عمار وقلت له كل الانشقاق الذي حصل في فتح انت سببه وابو عمار غضب منه والحاج لم يكن يعلم ان الكشف كله موجود عند ابو عمار

وفي أحد المرات جاء محمد المدني عند ابو عمار وقال له انه فصل شخص من بيت لحم قال له ابو عمار لماذا فصلته قال المدني انه جاسوس قال له ابو عمار كل مكتبي جواسيس وهذا الكلام قاله لي يوسف الحلو.

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س: ما هو رأيك بيوسف العبد الله؟

ج: عندما استشهد ابو عمار غادر يوسف العبد الله الى روسيا ومن ثم إلى أمريكا ومرة جئت الى المكتب ووجدت دخان قلت لهم ما هذا قالوا لي بأنهم يحرقوا أوراق بالأرشيف ولكن انا اقول لكم ان ابو عمار في اخر ايامه لم يكن يحكم أي شيء وكانوا يقولون له أنهم يعملون ما يطلبه منهم، وهم كذابين ولم يعملوا أي شيء وانا كنت اخاف ان اتكلم لابو عمار لانني كنت أخاف على روحي.

ومنعوا الداية من الدخول إلى المكتب وقرروا أن يقتلوا الداية وأنا أرسلت وراء الداية وجاء إلى مكتبي وقلت له اهرب إلى الأردن لأنهم سوف يقتلوك ولا احد ينفعك ولا احد يقف في طريقهم ونزلت على عمان وكان الداية قد ضُرب لكن لم يمت وعندما وصلت له الشرطة قال لهم أن أبو عدوي قال لي اهرب لأنهم سوف يقتلونني، واتصل بي أبو صلاح مسؤول الشرطة وقال ماذا قلت للداية وقلت له أنت تعرف من يريد قتله لماذا تتصل بي وأغلق التلفون، ومرة أخرى دخلت على أبو عمار وكان يقف في زاوية مكتبه وقلت له ماذا تريد قال افكر بابو مازن سوف يجر الساحة الفلسطينية لبحر من الدم

س: سمعنا أنك كنت قناة الاتصال بين أبو عمار وحماس؟

ج: صحيح أنا من فتحت قناة بين أبو عمار وحماس وكانت من اقوى العلاقات ومرة من المرات حماس اخرجت بيان محتواه انه إذا تم مس ابو عمار بسوء لن تسكت حماس وبدأت حماس تشعر انها حريصة على أبو عمار.

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س: ما هو تقييمك للجنة المركزية؟

ج: هذا الكلام قلته لأبو مازن أنت أعظم قائد في الشعب الفلسطيني لأنك خصيت اللجنة المركزية واللجنة التنفيذية وفصائل منظمة التحرير وهذا الكلام بوجهه وقفت وقلت له اريد ان اتكلم ولا يوجد عضو في اللجنة المركزية غير مخصي باستثناء توفيق الطيراوي وانا اعرفه وهو الرجل الوحيد في المركزية، وفي عمان أبو مازن قال اسكت ولا تتكلم واسمعني كلام سيء وانا رديت عليه بنفس الكلام ونحن نواجه مشكلة انه لا توجد عندنا قيادة.

س: في أي شخص تشك من الذين كانوا محيطين بالرئيس أبو عمار؟

ج : أبو عمار قُتل بقرار سياسي من المجموعة السياسية، وجلبوا السم وأعطوه لشخص ووضع السم

وقال نحن الثلاث لجان الأردنية والمصرية والتونسية اكتشفنا ان ابو عمار مات مسموم وتم الطلب منا تحت طائلة المسؤولية ممنوع ان نتكلم في هذا الموضوع

وقبل أن اخرج كنت جالس في المجلس المركزي دحلان على شمالي وقريع على يميني وكان قريع رئيس حكومة وجميل شحادة وأبو خالد العربية جالسين جاء أبو مازن من المنصة لعندي وقال أنت لم تمت قلت له لا لم امت ولن اموت والجميع انزعجوا وقالوا لي الحضور ماذا قال لك ابو مازن قلت لهم قال انت لم تمت.

س: بالنسبه لكشف الاشخاص الذين كانوا يأخذوا نقود محمد رشيد هل رأيت الكشف؟

ج : نعم أنا اطلعت على الكشف عند ابو عمار وأنا كنت أُعدد لأبو عمار الأسماء الموجودة عندي فاخرج ابو عمار الكشف وبدأ يقارن بين الاسماء وقلت له ان الخيانة وصلت لغرفتك ويومها توتر ابو عمار كثيرا وانا ذهبت للحاج اسماعيل وقلت له لماذا تعمل ذلك وانت لا ينقصك نقود.

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