انزلاق دراماتيكي للدولار شيكل.. الأسباب والتوقعات؟

انزلق الدولار الأمريكي أمام الشيكل (الإسرائيلي) من مستوى 3.56 إلى 3.41 خلال 24 ساعة فقط، في هبوط كبير على العملة الأمريكية.

وجاء الهبوط الكبير للدولار مقابل الشيكل بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية التي كانت مفاجأة للأسواق وأظهرت انخفاضا كبيرا من مستويات 8.2% إلى مستويات 7.7%.

وكانت توقعات الخبراء تشير إلى انخفاضها إلى 8% فقط، لتُحدث البيانات ارتباكا للأسواق.

وبعد البيانات انخفض الدولار شيكل، في حين اكتسب الذهب مستويات مرتفعة ليُنهي الأسبوع على أعلى ارتفاع منذ ثمانية شهور.

وتشير التوقعات إلى أن مستويات الدولار شيكل ستبقى في بداية الأربعينيات خلال الفترة الحالية، إلا أن تصدر بيانات (إسرائيلية) تعدّل مسار الزوج.

وبناء على بيانات التضخم الأمريكية سيتجه البنك الفيدرالي الأمريكي إلى إبطاء عملية رفع الفائدة التي بدأها منذ مارس الماضي، والحد من الرفع التاريخي لمعدل الفائدة الذي صاحب الارتفاع الكبير على معدلات التضخم.

ويوضح مسار الإبطاء الذي سيؤكده اجتماع الفيدرالي الأمريكي في شهر ديسمبر المقبل، أن مستويات القوة لمؤشر الدولار الأمريكي الذي وصل في وقت سابق إلى مستوى 117، سيعود للانخفاضات حيث يتداول حاليا حول مستويات 107.

وتجدر الإشارة إلى أنه عقب بيانات التضخم شهدت الأسهم الأمريكية قفزة كبيرة، بعد عام من المعاناة والنزيف الكبير.