آخر تطورات مواجهة التطبيع مع الاحتلال (الإسرائيلي)

شهدت جهود مواجهة التطبيع مع الاحتلال (الإسرائيلي) خلال الأيام القليلة الماضية، جملةً من التطورات السياسية.

وفي السياق، نفت الرئاسة العراقية تهمة التطبيع التي أثيرت بعد اجتماعات ولقاءات أجراها الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، الأسبوع الفائت، في قمة المناخ (كوب 27) في مصر، مؤكدة أن موقف العراق واضح وصريح تجاه القضية الفلسطينية.

كما شجبت الجمعية العامة، حسب قرار تبنته اللجنة الرابعة التابعة لها، بناء (إسرائيل) وتوسيع المستوطنات في القدس المحتلة وحولها، بما في ذلك ما يسمى بخطة E-1 التي تهدف إلى ربط المستوطنات بالقدس.

فيما دعت حركة المقاطعة للعمل ضد شركة سيميز الألمانية المتواطئة في جريمة الحرب (الإسرائيلية) المتمثلة في المستوطنات غير القانونية على الأراضي الفلسطينية المسروقة.

وفي سياق آخر، ذكرت وسائل إعلام (إسرائيلية) أن شركة (إسرائيلية) متخصصة في جمع المعلومات الجوية وتحليلها، باستخدام الطائرات بدون طيار، تقوم ببناء بنية تحتية لمجموعة من المسيّرات في الإمارات.