مختص مقدسي: الاحتلال أعد خطة متكاملة لتهويد قرية الولجة المقدسية

أكد المختص في الشؤون المقدسية، فخري أبو دياب، أن سلطات الاحتلال أعدت خطة متكاملة وبدأت بتنفيذها لتهويد قرية الولجة المقدسية.

وقال أبو دياب في حديث لـ "الرسالة نت" إن بلدية الاحتلال بدأت إقامة مستوطنة جديدة على أراضي الأهالي غرب قرية الولجة المقدسية المهجرة.

وأوضح أن قرية الولجة المهجّر أهلها تقع جنوب غرب القدس المحتلة، "والاحتلال يعمل على الاستيلاء على جميع المناطق عبر إقامة الحاجز وتحريكه ليتم داخل الأراضي المحتلة عام 1967".

وبيّن أن عملية الاستيلاء على الأراضي وإقامة hgمشاريع اbستيطانية، تسير وفق جدول زمني مخطط لها، وتعمل سلطات الاحتلال تدريجيا على الاستيلاء على مئات الدونمات".

وتجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال تعمل على تهويد المدينة المقدسة في ظل هجمة مسعورة وغير مسبوقة على ما تبقى من مناطق في مدينة القدس.