غارات (إسرائيلية) تستهدف مناطق في ريف حمص بسوريا

تعرضت مناطق في ريف حمص، وسط سوريا، إلى غارات (إسرائيلية)، مساء الأحد.

وقال التلفزيون السوري، إن "الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية في سماء ريف حمص الجنوبي الشرقي".

ولفت التلفزيون إلى أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط عدد من الصواريخ الإسرائيلية.

وأكد التلفزيون نقلا عن مراسله بحمص، أن الاحتلال الإسرائيلي هو الذي نفذ الغارات..

في حين، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، :"إن القصف استهدف مطار الشعيرات العسكري في ريف حمص".

وخلال الأسابيع الماضية، شن الاحتلال عشرات الغارات استهدفت مواقع للنظام في ريف دمشق، والقنيطرة، ومناطق في حماة، والساحل السوري.

ولا تتبنى قوات الاحتلال القصف، أو تعلق عليه بشكل رسمي في كل مرة، إلا أن دمشق تؤكد دوما وقوف الاحتلال خلف الغارات.

وسقط العديد من المدنيين وجنود قوات النظام خلال القصف خلال الشهور الماضية.