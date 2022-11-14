أكد القيادي في حركة حماس حماد الرقب، أن معركة "حجارة السجيل" جاءت مخالفة لكل توقعات العدو ولو كان الاحتلال يعلم أن هذه الحرب ستكون بهذه الخسائر، ما أقدم على اغتيال قائد أركان المقاومة أحمد الجعبري.

وقال الرقب في تصريح صحفي في ذكرى معركة "حجارة السجيل": "إن الاحتلال كان يعتقد أن المقاومة، قد تم كي وعيها في معركة "العصف الماكول" ليتفاجأ يومها بالكلمة الشهيرة التي خرج فيها نتنياهو وهو يقول "للأسف لقد قُصفت "تل أبيب"".

وأكد أن المقاومة خلال جولات الحروب السابقة، أصبحت لديها إمكانية لمعرفة الحدود التي يمكن أن يقوم بها العدو في معاركه والدخول إلى التكتياكات الإستراتيجية.

وأشار الرقب إلى أن، معركة "حجارة السجيل" أخذت بالمقاومة إلى توسيع الإتحادات الداخلية لها والتوجه نحو إنشاء غرفة العمليات المشتركة والتواصل مع كافة الأجنحة العسكرية في الرد على العداون.

وأوضح أن المقاومة بعد معركة "حجارة السجيل" أصبحت في حالة تنسيق متصل وتعاون عالٍ جداً بغرفة واحدة وعقل واحد وهي بحد ذاتها بشرى خير لشعبنا ونذير شؤم على المحتل.