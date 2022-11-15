قال المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع إن عملية الطعن التي وقعت صباح اليوم الثلاثاء، في مستوطنة "ارئيل" تبرهن على قدرة شعبنا على استمرار ثورته ودفاعه عن المسجد الأقصى من الاقتحامات اليومية.

وأكد القانوع في تصريح صحفي، أن العدوان المتواصل على شعبنا واقتحام الأقصى اليومي سيقابل بتوسيع ضربات المقاومة وتمددها لردع الاحتلال ووقفه عند حده.

وشدد على أن عملية سلفيت البطولية دليل على فشل الاحتلال الصهيوني ومنظومته الأمنية وقواته العسكرية في قتل روح المقاومة ومنع تمددها.

ووجه تحية حماس إلى الشباب الثائر في الضفة الغربية الذي يواصلون ضرباتهم ضد العدو ويتصدون لعدوانه على شعبنا والمسجد الأقصى.

من جهته، قال حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس إن الشباب الثائر في الضفة الغربية يضرب من جديد، ويفاجئ الاحتلال الصهيوني مرة أخرى في عملية فدائية في ما يسمى "مستوطنة أرائيل"، التي تشكل أحد بؤر الارهاب الصهيوني في الضفة الغربية.

وأكد قاسم أن هذه العملية تأكيد على مواصلة الشباب الثائر لانتفاضته المباركة دفاعاً عن المسجد الأقصى ورداً على جرائم الاحتلال، واستمراراً لمسيرة الثورة حتى تحقيق أهداف شعبنا بالتحرير والعودة.