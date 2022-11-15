إرشادات للمواطنين للتعامل مع المنخفض الجوي القادم

أكدّ سالم الصفدي عضو لجنة إدارة ومواجهة الطوارئ الطبيعية المحتملة خلال موسم فصل الشتاء 2023 عن وزارة الحكم المحلي، أن بلديات القطاع فعلت لجان الطوارئ استعدادا للمنخفض الجديد القادم، مستفيدة من تقييم نتائج المنخفض الماضي.

وكشف الصفدي لـ"الرسالة نت" عن تشكيل لجنة حكومية من وزارات عدة، لحصر الأضرار الناتجة عن المنخفض السابق.

وذكر الصفدي أن تقييم المنخفض الجوي يشير إلى تسبب عدم النظافة بكثير من المآسي، بينها على سبيل المثال إغلاق بعض المصبات الرئيسية في بركة الشيخ رضوان، ما أدّى لحالات غرق في بعض المناطق المحيطة بها.

وأكدّ الصفدي ضرورة الانتباه للنظافة في الشوارع في فترة المنخفض الجوي، وعلى المواطنين التقيد بالإرشادات الخاصة، مشيراً إلى أن عدم تحقق النظافة يعني بالضرورة تكرار سيناريوهات تضرّ بالصرف الصحي وتسبب الغرق.

وأوضح أن البلديات عملت على مدار اللحظة لتنظيف وتأهيل الشوارع والبرك والصرف الصحي وصيانة أي مكبات عشوائية، تلافيا لحدوث أي إشكاليات من شأنها مفاقمة الوضع.

وأشار إلى ضرورة الاسناد الشعبي للبلديات عبر تنظيف الشوارع بمنع القاء أي قمامة فيها، إلى جانب تنظيف المحلات التجارية وحثت على أن يقوم كل شخص يقوم بدوره في تحقيق النظافة.

وإليكم النصائح للتعامل مع المنخفض الجوي القادم:

1- ضرورة عدم إلقاء النفايات في الشوارع حتى لا تنجرف مع مياه الأمطار وتتسرب إلى مصافي تصريف المياه وتؤدي إلى إغلاقها.

2- عدم رفع أغطية مناهل الصرف الصحي حتى لا تدخل مياه الأمطار إلى شبكات الصرف الصحي وتسبب في طفحها خصوصا في المناطق المنخفضة.

3- عند هطول الأمطار، تجنب الاقتراب من أماكن تجمعات المياه، والاتصال فوراً بغرفة طوارئ البلدية.

4- تثبيت كل ما هو معرض للتطاير بفعل الرياح، خاصةً على أسطح البنايات، لضمان عدم تأثرها بالرياح القوية والسريعة المتوقعة، لتجنب سقوط أي جسم قد يتسبب بإصابة المارين بالقرب من المكان وتعريض حياتهم للخطر.

5- تفقد قنوات الصرف الصحي في المنزل وخارجه، وإزالة كافة المواد التي قد تعيق تصريف المياه وحركة انسيابها في المصارف المخصصة لذلك، تجنباً للتعرض لخطر الفيضان جرّاء هطول الأمطار الغزيرة.

6- عمل الصيانة اللازمة للأسطح التي تعاني من التشقق والدلف.

7- إجراء أعمال الصيانة اللازمة لمختلف وسائل التدفئة وتنظيف مخارج الدخان للوسائل التي تعمل بالحطب وتهوية الغرف بالشكل الصحيح خاصة أثناء النوم.

8- عدم قيادة المركبات في الأماكن المغمورة بالمياه، وفي حال تعطل المركبة وسط الماء، تركها فوراً والاتجاه إلى مكان مرتفع، لأنّ الماء المندفع قد يجرف المركبة.

9- التزود بمضخات للمنازل والمحال المنخفضة من أجل استخدامها لشفط المياه التي قد تتدفق إليها.

10- ضرورة إزالة مخلفات البناء والأتربة الملقاة قرب الورش، منعا لانجرافها إلى شبكات تصريف المياه.

11- إجراء الفحص الشتوي للسيارات، بما يحقق المستوى للركاب ومرتادي الطريق.

12- ترشيد استخدام الغاز المنزلي في البيوت لتجنب حدوث أي ازمة وقود.

13- التزود بوسائل إنارة ومصابيح تعمل بالبطاريات في حال انقطاع التيار الكهربائي، وفي حال استخدام الشموع، يجب إبعادها عن متناول الأطفال منعا لحدوث حرائق.

14- صيانة حمّالات خزانات المياه، خاصة في العمارات المرتفعة بسبب قوة الرياح خوفاً من تساقطها أو تطايرها.

15- متابعة الحالة الجوية للطقس بما يحقق مستوى جيدا من التأهب لدى المواطنين.

16- الاستخدام الآمن لكافة وسائل التدفئة التي تعمل على الوقود ومواقد الفحم والحطب وغيرها وتوفير التهوية اللازمة لتلافي خطر الاختناق.

17- ونبهت المواطنين القاطنين في المناطق المنخفضة اتخاذ التدابير اللازمة لمنع دخول مياه الأمطار والسيول إلى المنازل والمباني الواقعة فيها والقريبة من مجاري السيول.

18- تنظيف وتجهيز مصارف المياه على الأسطح والأرضيات خوفا من تدفق المياه إلى المنازل.

وتؤكد لجنة الطوارئ الحكومية أنها عملت على تفعيل خطة الطوارئ الخاصة بفصل الشتاء والمعدة مسبقاً وذلك بإدامة غرف العمليات الرئيسية والفرعية على مدار الساعة للتواصل مع المواطنين واستقبال بلاغاتهم، وكذلك رفع نسبة الجاهزية من الآليات والمعدات والقوى البشرية وإدامة التنسيق مع كافة المؤسسات والأجهزة المعنية ذات العلاقة.