"العمل الجماهيري" يكشف للرسالة تفاصيل مهرجان انطلاقة حماس الـ35

قال محمد الترك مسؤول جهاز العمل الجماهيري بحركة حماس في قطاع غزة، إن الحركة قررّت إحياءً ذكرى انطلاقتها الـ35 بمهرجان مركزي بساحة الكتيبة في قطاع غزة.

وقال الترك لـ"الرسالة نت" إنّ المهرجان سيوصل رسائل مهمة حول الثوابت الوطنية الفلسطينية وفي القلب منها القدس واللاجئين، وسيتخلله كلمات مركزية للحركة والقوى الوطنية والإسلامية، تؤكد على هذه الثوابت.

وأوضح الترك أن المهرجان سيوصل رسائل واضحة للاحتلال في ظل المقاومة التي تتصاعد يوما بعد يوم في الضفة والقدس والقطاع والداخل المحتل.

وذكر أن الحركة ستعلن تباعا عن تفاصيل الأنشطة والفعاليات التي سيتخللها المهرجان، مبينا أنهم بصدد إطلاق فعاليات مجتمعية وشعبية في ذكرى انطلاقتها ترافقا مع المهرجان.

ودأبت حماس الإعلان عن فعاليات الانطلاقة من منزل مؤسسها الشيخ الشهيد أحمد ياسين، واقتصرت في الأعوام الأخيرة على تنظيم أنشطة وفعاليات شعبية وتخصيص مبالغ المهرجان المركزي لصالح مشاريع إنسانية في القطاع.

♦️ حماس تنظم مهرجانا مركزيا في ذكرى انطلاقتها الـ35#حماس_35



https://t.co/scexsyXw1b — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) November 16, 2022

ويؤكد الترك أن الفعاليات الشعبية ستكون حاضرة ضمن مسارات الحركة بالاحتفال في ذكرى انطلاقتها.

وستنظم حماس فعاليات في مناطق اللجوء والشتات الفلسطيني في الخارج، كما يتطلع أنصارها أن تنظم مهرجانات في الضفة المحتلة، لكنها تصطدم غالبا بإجراءات السلطة والاحتلال الأمنية التي حالت في سنوات عديدة دون تنظيم مهرجانها.

وتجدر الإشارة إلى أن الأجهزة الأمنية في قطاع غزة منحت حركة فتح موافقة بتنظيم مهرجان إحياء ذكرى الراحل ياسر عرفات، كما أن جميع القوى والفصائل الفلسطينية تحتفل بذكرى انطلاقتها في غزة، في الوقت الذي يمنع بعضها من اقامتها في الضفة تحديدا حماس والجهاد وقوى المقاومة الأخرى.