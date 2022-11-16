بعد بيانات التضخم.. هل يعود الدولار شيكل للمستويات الثلاثينية؟

صدرت مساء أمس الثلاثاء، بيانات التضخم في دولة الاحتلال والتي أظهرت ارتفاعا على معدل التضخم السنوي في أكتوبر الماضي.

وصعدت بيانات التضخم من 4.6% إلى 5.1%، وهو أعلى من المتوقع، حيث توقع الخبراء صعوده إلى 5%.

وبعد صدور بيانات التضخم واصل الدولار شيكل نزيفه ليلامس المستويات الثلاثينية (3.39) قبل استرداد بعض خسائره نحو 3.41.

ونهاية الأسبوع الماضي، صدرت بيانات التضخم الأمريكية والتي أظهرت هبوطا ملحوظا إلى 7.7%، لتنزلق العملة الأمريكية أمام العملات الأخرى.

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022

وتصب بيانات التضخم في كيان الاحتلال والولايات المتحدة نحو قوة الشيكل أمام العملات الأخرى، وهو ما يمهّد لعودة إلى المستويات الثلاثينية أمام الدولار الأمريكي.

ولم يلامس الدولار شيكل المستويات الثلاثينية منذ مطلع سبتمبر الماضي.

ويترقب المستثمرون اجتماع "بنك إسرائيل" يوم الاثنين المقبل، والذي من المتوقع أن يعمل على رفع الفائدة بمقدار 0.75% لكبح جماح التضخم المتسارع على الأسعار في (إسرائيل).

وفي إطار آخر، يواصل مؤشر الدولار الانزلاق ليقبع عند مستوى 106 بعدما وصل خلال الأسابيع الماضية لمستويات قياسية عند 118 لم يشهدها منذ أكثر من عشرين عاما.

وهدأت نيران الدولار المشتعلة، بعد التباطؤ الواضح على معدلات التضخم في الولايات المتحدة بعد الرفع التاريخي لسعر الفائدة خلال العام الجاري.

وعلى صعيد أسعار الذهب، عادت إلى قمة 3 شهور مع الانخفاض الدولار الأمريكي والتوتر في شرق أوروبا على خلفية سقوط صواريخ في بولندا.

ومن المتوقع أن يواصل المعدن الأصفر صعوده خلال الفترة المقبلة، خصوصا في ظل المؤشرات العالمية على حالة الركود المرتقبة للاقتصاد العالمي.