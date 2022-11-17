الوكالة اليهودية تستقدم 61 ألف مهاجر لفلسطين منذ مطلع 2022

استقدمت الوكالة اليهودية نحو 61 ألف مهاجر إلى فلسطين، خلال العام الجاري، مقارنة مع 25497 ألفًا من المهاجرين الذين تم استقدامهم عام 2021، وذلك بحسب معطيات نشرتها "الجمعية الوطنية لتشجيع الهجرة-أوفك يسرائيلي"، أمس الأربعاء.

وأظهرت المعطيات أن ارتفاعًا كبيرًا قد طرأ على عدد المهاجرين الجدد، الذين جلبتهم حكومة الاحتلال (الإسرائيلي) بالتعاون مع الوكالة اليهودية من الخارج في عام 2022.

ويستدلّ أن عدد المهاجرين الجدد في هذه السنة زاد أكثر عن الضعف مقارنة بالعام الماضي، علمًا بأن الزيادة بدت واضحة من أوكرانيا وروسيا التي ارتفعت بنسبة 316%، وذلك على الرغم من الأزمة ما بين الوكالة اليهودية وموسكو.

ووفقًا للمعطيات التي نشرتها صحيفة "يسرائيل هيوم"، فإن 32 ألف مهاجر جديد هذه السنة، أتوا من روسيا، و14450 من أوكرانيا، والبقية أتوا من كندا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وبيلاروسيا والأرجنتين وغيرها.

وفي عام 2019، تم الكشف أن مجلس أمناء الوكالة اليهودية، أقر خطة لتنفيذ عمليات سرية تهدف إلى جلب يهود من العالم إلى (إسرائيل)، بحسب ما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت".

ووفقًا للصحيفة، فإن الوكالة اليهودية قررت العمل على ثلاثة مستويات، الأول: الدولة، والثاني: الملف الأمني بالعمل على حراسة المؤسسات اليهودية وحراسة الجاليات اليهودية، والثالث: التربوي داخل الجاليات اليهودية.

وأظهرت إحصائية نشرتها الوكالة اليهودية عشية رأس السنة العبرية في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، أن عدد اليهود حول العالم بلغ 15.3 مليون، يعيش منهم 46% في فلسطين التاريخية.

وبموجب إحصاءات الوكالة اليهودية، اتضح أنه منذ مطلع العام الجاري، وحتى منتصف تشرين الثاني /نوفمبر، هاجر 32494 يهوديا إلى (إسرائيل) من روسيا، وهذا هو نحو نصف المهاجرين من جميع أنحاء العالم، كما تم استقدام 1750 مهاجرا من بيلاروسيا، بينما تم استقدام 14450 من أوكرانيا.

وتُظهر البيانات بشأن استقدام المهاجرين من أوكرانيا، أنه منذ تموز/ يوليو الماضي، كان هناك تباطؤ في عدد المهاجرين من هذا البلد، وعزت الصحيفة ذلك إلى ما وصفته بـ"نجاحات كييف في الحرب"، علمًا بأنه في الأشهر الأخيرة، هاجر أكثر من 2000 شخص من أوكرانيا إلى (إسرائيل).

وفي المرتبة الثالثة، أتت الهجرة من أميركا الشمالية، أي من كندا والولايات المتحدة مع 3280 مهاجرا جديدا، ومن فرنسا تم استقدام 1957 مهاجرا جديدا، و1474 مهاجرا جديدا من إثيوبيا.

كما تم استقدام 1000 شخص من الأرجنتين، و493 شخصا من بريطانيا، و411 من جنوب إفريقيا، وانضم إليهم أكثر من 3800 قدموا من دول مختلفة حول العالم، وفي المجموع، حتى منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، تم استقدام نحو 61 ألف رجل وامرأة إلى فلسطين المحتلة.

عرب 48