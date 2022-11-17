منحة الـ1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة، وزارة القوى العاملة

تداول عدد كبير من المواطينين إعلان خاص بوزارة القوى العاملة حول منحة الـ1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة، حيث باتت حديث المواطنين خلال الفترة الماضية، بعد أن انتشرت بشكل كبير أنباء تٌفيد بتقديم وزارة القوى العاملة منحة مالية قدرها 1000 جنيه لـ العمالة غير المنتظمة.

وزارة القوى العاملة قالت في بيان لها أمس الأربعاء، أن بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي نشرت خلال الساعات القليلة الماضية إعلانات وتصميمات وهمية تشبه صفحة الوزارة، تفبرك عليها معلومات وروابط وهمية، وتطالب فيها المواطنين الدخول على رابط للتسجيل، وذلك بزعم الحصول على منحة بمبلغ 1000 جنيه مقابل تحصيل رسوم رمزية.

منحة الـ1000 جنيه القوى العاملة تنفي

وأكدت وزارة القوى العاملة أن ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص إعلانها عن منحة مالية تُقدر بـ1000 جنيه لكل المصريين بعد زيادة سعر الدولار، غير صحيح.

وحذرت الوزارة المواطنين من الانسياق وراء هذه الشائعات والصفحات الوهمية، نافية أن يكون لها علاقة بها.

وأكدت أنه يتم الإعلان عن جميع المنح والمساعدات التي تُقدمها الوزارة لـ العمالة غير المنتظمة، بشكل رسمي عبر قنوات الاتصال الرسمية الخاصة بـ الوزارة سواء على الموقع الإلكتروني، أو صفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

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وشددت الوزارة على أنه لا يتم الإعلان عن هذه المنح والمساعدات، من خلال التواصل مع المواطنين عبر الهاتف أو من خلال الرسائل النصية، كما حذرت المواطنين من الإدلاء ببياناتهم الشخصية لأي شخص يدعي انتسابه لـ الوزارة.

منحة الـ1000 جنيه القوى العاملة تنفي

كان المركز الإعلامي لـ مجلس الوزراء، نفى في وقت سابق الأنباء التي تم تداولها بشأن إرسال وزارة القوى العاملة رسالة لـ العمالة غير المنتظمة لتحديث بياناتهم، وذلك تمهيدًا لصرف دفعة جديدة من منحة الـ500 جنيه.

وأوضح في بيان له، أن الشائعات التي تم تداولها في بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، حول إرسال وزارة القوى العاملة، رسائل نصية تتضمن رابط لتحديث بيانات العمالة غير المنتظمة، وتحصيل رسوم رمزية منهم، تمهيدًا لصرف دفعة جديدة من منحة الـ500 جنيه، ليس له أساس من الصحة.

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ونوهت وزارة القوى العاملة بأنه لا صحة لإرسالها رسائل نصية تتضمن رابط لتحديث بيانات العمالة غير منتظمة، وتحصيل رسوم رمزية منهم، تمهيدًا لصرف دفعة جديدة من منحة الـ500 جنيه، مؤكدة أن مروجي تلك الرسائل النصية لا يتبعون لـ الوزارة، أن هذه الرسائل تستهدف استغلال البيانات الشخصية للمواطنين والنصب عليهم.