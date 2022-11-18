ذكرت صحيفة هآرتس العبرية صباح اليوم: أن "العملية التي وقعت بالقرب من أريئيل ، يوم الثلاثاء من هذا الأسبوع ، حدث على وجه التحديد في تناقض حاد مع الاتجاهات التي حددها الجيش في الضفة الغربية في الأسابيع الأخيرة، في جهاز الأمن العام "الشاباك"، اعتقدوا أنهم تمكنوا من الابتعاد عن المجموعة التي تسببت في صداع شديد في الجيش والشاباك طوال أشهر الصيف والخريف.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن عملية هذا الأسبوع ، التي نفذها محمد صوف وهو منفذ واحد ، وأوضحت مرة أخرى مدى صعوبة فرض تفسيرات إحصائية علمية على المنطقة. الأرض مهيأة لإعادة إحياء العمل النضالي في أي وقت.



وتابعت أن الجيش يرفض بشدة المطالب اليمينية - التي عبر عنها أيضا هذا الأسبوع رئيس مجلس الشمرون ، يوسي دغان ، بعد العملية بالقرب من أريئيل - بشن عملية عسكرية واسعة النطاق ، حتى وقف تام للأعمال النضالية وينظر إلى هذا في الجيش على أنه مطلب غير واقعي، ويتمسك بحل غير هذا، ولا يُعلم هل سيبقى موقف الجيش على حاله حتى بعد تشكيل حكومة يمينية ام سيتغير.



وأشارت إلى أنه بنفس الروح وللأسباب نفسها ، تعارض جميع الفروع الأمنية لدى الاحتلال فكرة حل السلطة الفلسطينية التي يصفها المستوطنون وأنصارهم بأنها سلطة إرهابية، لافتة إلى أن التنسيق مع رئيس السلطة محمود عباس ما زال يُنظر إليه على أنه رصيد أمني يساعد على كبح النضال في الضفة.