إطلاق نار ومواجهات مع الاحتلال في طولكرم

استهدف مقاومون، فجر اليوم الجمعة، قوات الاحتلال بالرصاص قرب من مخيم نور شمس شرق طولكرم، شمالي الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية أن مقاومين أطلقوا النار صوب قوات الاحتلال خلال اقتحامها محيط مخيم نور شمس شرق طولكرم.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عنبتا شرقي طولكم حيث اندلعت مواجهات وصفت بالعنيفة مع الشباب الثائر.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم الجمعة، شابًا فلسطينيًّا من مدينة الخليل بدعوى حيازته سكينًّا، ومحاولته تنفيذ عملية طعن داخل مستوطنة "كريات أربع".

وزعم الاحتلال أن فلسطينيًّا وصل إلى مدخل مستوطنة "كريات أربع" قرب محطة وقود وكان بحوزته سكينًا وحاول تنفيذ عملية طعن.

وسجلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، 4عمليات إطلاق نار، واندلاع 9 نقاط مواجهة.



كما سجلت تفجير عبوة ناسفة، وتحطيم 5 مركبات للمستوطنين، و5 عمليات تصدي للمستوطنين.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 40 عملًا مقاوما بالضفة خلال 24 ساعة الأخيرة، أبرزها عمليات إطلاق نار صوب قوات الاحتلال.



وشهدت الضفة الغربية والقدس تصاعدا ملحوظا ونوعيا في أعمال المقاومة خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.



وسجل المركز 1999عملا مقاوماً خلال شهر أكتوبر الماضي، أسفرت عن مقتل جنديين ومستوطن، وجرح (81) آخرين بجراح مختلفة.