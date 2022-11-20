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رسائل المنحة القطرية 100 دولار شهر 11 و رابط الفحص

رسائل المنحة القطرية 100 دولار شهر 11 و رابط الفحص
رسائل المنحة القطرية 100 دولار شهر 11 و رابط الفحص

غزة - الرسالة نت

رسائل المنحة القطرية 100 دولار شهر 11 و رابط الفحص ، حيث ينتظر المواطنين في قطاع غزة بفارغ الصبر وصول رسائل المنحة القطرية عبر هواتفهم.

رسائل المنحة القطرية 100 دولار شهر 11

حيث من المقرر أن يتم ارسال رسائل المنحة القطرية عن شهر 11 من قبل الجهات المختصة خلال اليومين المقبلين على أبعد تقدير.

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وسيتمكن المواطن المستفيد من المنحة القطرية استلام الكود، تم يذهب للمراكز المخصص لصرف استلام المنحة القطرية شهر 11.

 

رسائل المنحة القطرية 100 دولار شهر 11

موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار

حيث من المقرر أن تصرف الأمم المتحدة بالتعاون مع اللجنة القطرية المنحة القطرية وذلك عن شهر 11 خلال اليومين المقبلين.

وكما جرت العادة فإن اللجنة القطرية تعلن عن صرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر الفقيرة في قطاع غزة، في موعد أقصاه 24  من كل شهر.

رابط المنحة القطرية 100 دولار شهر 10

وسيتم تفعيل رابط فحص والاستعلام عن المنحة القطرية الـ 100 دولار بالضغط على الرابط هنا:

ومن المتوقع أن يتم صرف الـ 100 دولار من المنحة القطرية الشهر الجاري بقيمة 310 شيكل

رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار لشهر 10 أضغط هنا:

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/272042

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