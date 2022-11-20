نشطاء يشيدون بسرعة الكشف عن ملابسات حريق جباليا

تفاعل النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الأحد، مع كشف النيابة العامة والأجهزة الأمنية في غزة عن النتائج النهاية للتحقيقات الخاصة بحريق جباليا والذي اندلع في بناية سكنية لعائلة "أبو ريا".

حريق جباليا

وكشفت النائب العام محمد النحال خلال المؤتمر أن سبب اندلاع الحريق هو قيام المواطن نادر أبو ريا باستخدام مادة البنزين بحركات احتفالية داخل الشقة.

وقال: "اجتماع جميع الضحايا في منزل المواطن نادر كان بسبب الحفل الذي دعاهم إليه في منزله بمناسبة عودة شقيقه ماهر من السفر"، مبيناً أن الشاهد (م,ج) من أقارب العائلة أفاد بأن نادر دعا الجميع وجهز لذلك الاحتفال.

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وعبر عدد كبير من النشطاء عن شكرهم للأجهزة الأمنية والتي باشرت منذ اللحظة الأولى لاندلاع حريق جباليا بتشكيل لجان تحقيق لكشف ملابسات اندلاع الحريق في منزل عائلة أبو ريا.

الناشط أحمد نصر فحجان كتب قائلًا :"نتوجه بالشكر الكبير للجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع #غزة ممثلة برئيسها الاخ الاستاذ #عصام_الدعليس ووزارة الداخلية و النيابة العامة والأجهزة الشرطية كافة وكل من شارك في هذا الجهد المبارك لكشف ملابسات الحادث الأليم في معسكر جباليا ..".





فيما رأى الناشط عزات جمال، بأن مؤتمر وزارة الداخلية أجاب المؤتمر عن التساؤلات المهمة التي انتظرها الجمهور.







وأما موسى عليان علق على مؤتمر الداخلية، قائلًا :" بداية نترحم على ضحايا حريق جباليا، ونسأل الله الصبر لذويهم ..خالص الشكر لوزارة الداخلية وللنيابة العامة وللأخوة في الدفاع المدني على دورهم في كشف حقيقة الحريق بهذه السرعة والوقت الزمني القصير، موضحين كافة الأدلة والتفاصيل على الملأ".



في حين قال محمد عبدالله لافي، :" إن مؤتمر النيابة أجاب على: - سبب اشتعال النيران - لماذا اشتغلت النيران بكثافة دفعة واحدة وليست بالتدريج. - سبب إغلاق باب الغرفة، ومن الذي أغلقها؟ - ان الأمر داخلي وليس هناك متهم خارجي".







كما وكتب الكاتب أيمن النجار قائلًا :"مؤتمر الداخلية بخصوص حادثة جباليا وضع النقاط على الحروف وكان مقبول ومرضي عند الكثير ويثبت بما لا يدع مجالا للشك أن قطاع غزة في أيدي أمينة، رحم الله الشهداء وتقبلهم في عليين".

ورأى الناشط يحيى بشير بأن تحقيق الداخلية بغزة دقيق ومفصل ومُدعم بكافة الأدلة والتوثيقات اللازمة لكشف الحقيقة.

تحقيق دقيق ومفصل ومُدعم بكافة الأدلة والتوثيقات اللازمة لكشف الحقيقة...



رحم الله عائلة أبو ريا، وعظم الله أجرهم وربط الله على قلوبهم،

وإنا لله وإنا اليه راجعون.#حريق_جباليا — يحيى بشير | Yahya Basheer (@Yahya_M_Basheer) November 20, 2022



كشفت النيابة العامة في قطاع غزة اليوم الأحد، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن النتائج النهائية للتحقيقات الخاصة بالحريق الذي اندلع في بناية سكنية لعائلة "أبو ريا" بمخيم جباليا، أن طواقم الدفاع المدني وصلت خلال 7 دقائق فقط.

وأكد النائب العام محمد النحال خلال المؤتمر، أن طواقم الدفاع المدني تلقت إشارة الحريق الساعة 6.18 ووصلت عند الساعة 6.25، ولا يوجد متسبب بالحادث وهذا ما أثبته كاميرات المراقبة وشهود العيان.

وأظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة لحظة تلقي غرفة عمليات الدفاع المدني إشارة حريق منزل عائلة أبو ريا.

وبين النحال أن سبب اندلاع الحريق هو قيام المواطن نادر أبو ريا باستخدام مادة البنزين بحركات احتفالية داخل الشقة.