الأسير القسامي عماد فاتوني يعانق الحرية بعد 30 عاما من الاعتقال

أفرجت سلطات الاحتلال (الإسرائيلي)، مساء الأحد، عن الأسير عماد عبد الرحيم حسين علي "فاتوني" (56 عاما)، من مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة بعد أن أمضى ما مجموعه 30 عاما في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وفاتوني، من محرري صفقة “وفاء الأحرار” (2011) المعاد اعتقالهم، حيث أمضى قبل تحرره عام 2011 نحو 19 عامًا في سجون الاحتلال.

وفي عام 2014 أعاد الاحتلال اعتقال الأسير فاتوني، وفرض بحقه إكمال حكمه المتبقي والبالغ 11 سنة؛ مع احتساب السنوات التي قضاها حراً خارج الأسر، ليقضي نحو 8 سنوات، لتكون مدة اعتقاله ناهزت ثلاثة عقود.

وخلال فترة تحرره القصيرة فرض عليه الاحتلال قيودا تتعلق بالتنقل من مكان إقامته.

عاش الأسير فاتوني صوراً من التحدي خلال اعتقاله منها أنه رزق بمولود عبر النطف المهربة أسماه عبد الرحيم، لينضم إلى ابنته البكر أمينة التي رُزرق بها قبل اعتقاله.

ومر الأسير فاتوني بحياة غير عادية في طفولته، ففي عمر 13 عاماً فقد والديه، واعتقله الاحتلال عام 1989، وأمضى سنة في سجونه، وعاد ليعتقله عام 1992، حيث اتهمته مخابرات الاحتلال آنذاك بتجهيز سيارة مفخخة، وصدر بحقه حكمٌ بالسجن الفعلي مدة 30عاماً.

وكان عماد، وكنيته "أبو العبد"، عضواً في أول خلية قسامية قام بتشكيلها المؤسس الأول للكتائب في الضفة الغربية زاهر جبارين، وجهّز أولى عملياتها المهندس الشهيد القائد يحيى عياش، وقد تكونت الخلية من المجاهد الأسير أحمد حسان، والمجاهد عبد الفتاح معالي، وهما من سلفيت، وكانت أولى مهامها تنفيذ عملية استشهادية في مستعمرة "رامات أفعال"، قدر الله لها أن تُكتشف قبل بلوغ هدفها، ولكنها مثّلت الأساس لما تلاها من عمليات استشهادية أخرى.

ويقبع الأسير فاتوني اليوم في سجن النقب الصحراوي، ويمتاز بين الأسرى بقوة عزيمته، وصلابة إرادته، ومناهضته للمحتل خارج السجن وداخله، فقد كان أحد أبطال محاولة الهرب في سجن شطة عام 1998، مع مجموعة من الأسرى.