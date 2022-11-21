كم سيدفع أولمرت لنتنياهو كتعويض لتشويه سمعة عائلته؟

ألزمت محكمة الصلح (الإسرائيلية)، اليوم الإثنين، رئيس الوزراء الأسبق ايهود أولمرت بدفع تعويض لعائلة زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو المكلف مؤخرًا بتشكيل الحكومة الجديدة.

وجاء ذلك في الحكم النهائي للمحكمة في القضية التي رفعتها عائلة نتنياهو ضد أولمرت بتهمة تشويه سمعة العائلة بعد أن وصفها بأنها "مريضة نفسيًا" وبحاجة للعلاج في مقابلة متلفزة مسبقًا.

وسيدفع أولمرت 62.5 ألف شيكل لعائلة نتنياهو، و10 آلاف شيكل تكاليف المحكمة، و25 ألف شيكل كأتعاب للمحامين.

وكانت عائلة نتنياهو طلبت في القضية تعويضا يصل إلى 900 ألف شيكل بحجة الضرر الذي تسبب به أولمرت لها.

المصدر: القدس