رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر 11 فعال الان

رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر 11 في قطاع غزة .. من المتوقع أن تعلن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بغزة، خلال الأيام المقبلة بتفعيل رابط المنحة القطرية لشهر لجميع المستفيدين في قطاع غزة، والذين يقدر عددهم بنحو 100 ألف شخص.

وينتظر مستفيدي المنحة القطرية إعلان السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، عن موعد صرف المنحة القطرية لشهر 11 نوفمبر 2022 ، والمتوقع أن يكون خلال الأسبوع الحالي.

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المنحة القطرية 100 دولار

وصرفت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة ، بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، بصرف 26 أكتوبر 2022 حزمة مساعدات نقدية للأسر الفقيرة والمحتاجة للمستفيدين من مواطني غزة.

وأوضح السفير القطري محمد العمادي، أن المساعدات النقدية "المنحة القطرية شهر 10 أكتوبر" تم تقديمها لنحو 100 ألف أسرة مستورة ومتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة من المستفيدين.

رسائل المنحة القطرية 100 دولار

حيث من المقرر أن يتم ارسال رسائل المنحة القطرية عن شهر 11 من قبل الجهات المختصة خلال اليومين المقبلين على أبعد تقدير.

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متى موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار ؟

حيث من المقرر أن تصرف الأمم المتحدة بالتعاون مع اللجنة القطرية المنحة القطرية وذلك عن شهر 11 خلال اليومين المقبلين.

وكما جرت العادة فإن اللجنة القطرية تعلن عن صرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر الفقيرة في قطاع غزة، في موعد أقصاه 24 من كل شهر.

رابط الاستعلام الحكومي.. المنحة القطرية 100 دولار شهر نوفمبر 11 اضغط هنا

شروط صرف المنحة القطرية شهر 10

ويذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية بغزة قد أصدرت بيانًا صحفيًا، حددت فيه الشروط والمعايير الواجب توفرها للمستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار، وهي على النحو التالي:

أولاً: الشرط الأول في المنحة: من استلم أقل من 23 مرة .

ثانيًا: من استلم 23 مرة فما فوق؛ وعدد أفراد الأسرة أربعة فقط.

ثالثًا: وأكدت انه لا يوجد أسماء جديدة في هذه الدفعة.

رابعًا: تم إيقاف المنحة عن جميع المسافرين خارج دولة فلسطين، وهي شروط حددتها اللجنة في وقت سابق، وهي تتغير وفق ما تراه وزارة الشؤون الاجتماعية.